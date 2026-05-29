In carcere e ai domiciliari per uno stupro: era un rapporto consenziente. Due giovani verranno risarciti

GALLIPOLI (Lecce) – Hanno trascorso tre giorni in carcere e ventuno ai domiciliari. Da innocenti. Per un reato mai commesso: aver stuprato una turista belga di 20 anni, a Gallipoli il 10 luglio 2022. Non fu una violenza di gruppo, ma di un rapporto consenziente. L.C. un 31enne originario di Massa di Somma, (comune in provincia di Napoli) ma da tempo residente a Firenze e l’amico G.P., di Vinci (comune sempre nei dintorni del capoluogo toscano), di 24, verranno risarciti per quei giorni trascorsi in custodia cautelare.

La Corte d’Appello di Lecce, investita del caso, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a risarcire con poco più di 6.000 euro L.C. e con 3.400 euro G.P. A mettere nei guai i due turisti fu la turista belga. Che, uscita dal bagno di un beach club nei pressi della pineta del parco di Gallipoli, sulla strada per Taviano, aveva raccontato in lacrime alle amiche di essere stata violentata da due ragazzi. “Ero scioccata, mi tenevano chiusa la bocca e mi girava la testa perché non respiravo. Ho cercato di dare delle gomitate ma mi bloccavano la testa e la schiena” raccontò la ragazza ai carabinieri.

“Intorno alle 22 – continuava nella testimonianza – sono andata in bagno in compagnia di una mia amica che mi precedeva. Lei è entrata in una delle cabine dei bagni femminili mentre io ho notato che in un bagno delle donne stavano entrando due ragazzi che precedentemente stavano guardando me e la mia amica. Non li avevo mai visti prima di quella sera. All’improvviso uno dei due, esattamente quello più basso di statura, mi ha messo la mano davanti alla bocca affinché io non gridassi spingendomi all’interno della cabina. Mentre venivo spinta dentro è sopraggiunto l’altro. Hanno abusato di me almeno cinque volte, mi hanno offeso e mi hanno persino sbattuto la testa contro il muro e presa a schiaffi”. E per i due giovani scattò l’arresto per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Per tre giorni, in carcere. Dopo l’udienza di convalida, domiciliari e il profumo della libertà riacquistato il 5 agosto con un provvedimento del tribunale del Riesame.

Inevitabile, quasi scontata, l’archiviazione del procedimento a firma della giudice Anna Paola Capano con un provvedimento datato 5 dicembre dello stesso anno. Altrettanto invitabile, la richiesta di risarcimento, alla luce di alcune valutazioni: i due giovani, da subito, avrebbero assunto un comportamento collaborativo rispondendo alle domande e offrendo una ricostruzione alternativa dei fatti raccontando di un rapporto consensuale con la persona offesa “descrivendo in maniera precisa e coerente l’intera vicenda”.

La narrazione dei fatti resa risultava compatibile con le risultanze mediche agli atti, richiamate dall’ordinanza del Tribunale del Riesame, laddove si legge che “dalla visita dei medici in pronto soccorso non sono emersi sufficienti riscontri alla specifica dinamica della violenza descritta pertanto la documentazione medica non corrobora sufficientemente il narrato al contrario tanto la condizione ginecologica quanto lo stato generale delle condizioni di salute sembrano più in linea con quanto riferito dagli indagati gli elementi evidenziati impediscono allo stato degli atti e in difetto di ulteriori riscontri investigativi di ritenere sufficientemente credibile la versione e sembrano invece più in linea con le dichiarazioni dei due indagati”.

Da qui la decisione del tribunale di risarcire i due ragazzi. La domanda di riparazione merita accoglimento. “Questi due ragazzi – commenta l’avvocato Luca Puce (uno dei legali del ragazzi, insieme al collega Pierpaolo Pantanelli -sono stati e sottoposti al pubblico ludibrio e all’ignominia”.