Cordoglio del Pd di Lecce per la scomparsa della professoressa Brizia Minerva

Il Segretario del Circolo di Lecce del Partito Democratico

Romeo Russo, l’On. Claudio Stefazzi,

i Consiglieri Regionali Loredana Capone e Stefano Minerva, la Consigliera ed i Consiglieri Comunali di Lecce

Dicuonzo, Foresio, Rotundo e Signore

unitamente a tutte le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico di Lecce, esprimono profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa della

Prof.ssa Brizia Minerva stimata storica dell’arte, donna di straordinaria sensibilità culturale e personale; punto di riferimento delle istituzioni e delle giovani generazioni nella valorizzazione del patrimonio artistico salentino e del Museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce.

In questo momento di grande dolore si stringono con sincero affetto al marito

Alessandro Valenti, al figlio

ed a tutti i familiari, condividendo il sentimento di commozione dell’intera comunità leccese per la grave e prematura perdita.