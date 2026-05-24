Il Segretario del Circolo di Lecce del Partito Democratico
Romeo Russo, l’On. Claudio Stefazzi,
i Consiglieri Regionali Loredana Capone e Stefano Minerva, la Consigliera ed i Consiglieri Comunali di Lecce
Dicuonzo, Foresio, Rotundo e Signore
unitamente a tutte le iscritte e gli iscritti del Partito Democratico di Lecce, esprimono profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa della
Prof.ssa Brizia Minerva stimata storica dell’arte, donna di straordinaria sensibilità culturale e personale; punto di riferimento delle istituzioni e delle giovani generazioni nella valorizzazione del patrimonio artistico salentino e del Museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce.
In questo momento di grande dolore si stringono con sincero affetto al marito
Alessandro Valenti, al figlio
ed a tutti i familiari, condividendo il sentimento di commozione dell’intera comunità leccese per la grave e prematura perdita.
Cordoglio del Pd di Lecce per la scomparsa della professoressa Brizia Minerva
Il Segretario del Circolo di Lecce del Partito Democratico