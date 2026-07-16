Legge elettorale: Congedo, svolta per stabilità e crescita. Alla sinistra piacciono governi di palazzo

“L’approvazione della riforma elettorale alla Camera è un passo decisivo per garantire all’Italia governi stabili, capaci di durare cinque anni. La stabilità politica è la prima leva necessaria per la crescita economica e la credibilità finanziaria della nostra Nazione.

La sinistra ha ampiamente dimostrato che preferisce arroccarsi a difesa di un sistema che ha prodotto solo governi di palazzo e di incertezza economica. Clamorosa la loro proverbiale ipocrisia sulle preferenze: hanno esultato per la bocciatura pur di difendere le oligarchie di partito. Noi andiamo avanti con determinazione: con il Governo Meloni le riforme proseguono per rendere l’Italia più forte, competitiva e fedele al mandato degli elettori”. Lo dichiara Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Finanze.