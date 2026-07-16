Viale Rossini, il Vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla: “abbiamo proseguito progetti cantierizzati dalla giunta Salvemini. Il centrosinistra leccese fa molta confusione”

LECCE – “Mi corre l’obbligo per dovere di cronaca e di rispetto verso la realtà fattuale specificare quanto segue in merito ai lavori su Viale Rossini a Lecce. L’attuale amministrazione ed il mio assessorato hanno ereditato l’intero progetto dall’amministrazione Salvemini e si tratta di una misura Por Puglia 2020/21 e non, come erroneamente evidenziato dalla consigliere Cicirillo fondi del Pnrr. ” Intervento del Vicesindaco di Lecce e Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla
“Il progetto segue ciò che fu indicato dalla precedente amministrazione Salvemini ovvero ideati per realizzare piste ciclabili sempre promosse dal centrosinistra leccese.
Per ciò’ che attiene l’abbattimento degli alberi abbiamo seguito il progetto di cui sopra e la relazione dell’agronomo di allora che prevede abbattimento
Quando l’attuale amministrazione dà seguito a progetti già cantierizzati ciò può generare dissenso da parte dei cittadini leccesi, tuttavia tale dissenso va indirizzato alla progenitori dei progetti stessi, ovvero la vecchia giunta guidata da Carlo Salvemini”.
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