Bonus autoimpiego under 35, Stefanazzi (PD): Il Governo lascia i giovani nell’incertezza. Interrogazione a Ministra Calderone

«Lo Stato eroga un contributo a migliaia di giovani imprenditori e poi non è in grado di dire loro come possono spenderlo. È un capolavoro di sciatteria, e a pagarne il prezzo rischiano di essere proprio le ragazze e i ragazzi che hanno avuto il coraggio di mettersi in proprio». Così il deputato del Partito Democratico Claudio Stefanazzi annuncia il deposito di un’interrogazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sull’incentivo all’autoimpiego previsto dal decreto Coesione.

«Parliamo di una misura che può davvero aiutare gli under 35 disoccupati ad avviare una nuova attività. Peccato che il Governo stia scaricando interamente sui beneficiari il costo della propria confusione», prosegue Stefanazzi. «L’INPS sta erogando le somme ma sulle spese ammissibili regna il caos. Le stesse FAQ del Ministero vengono smentite, sullo stesso quesito, dalle sedi territoriali dell’INPS: risposte contraddittorie, quando non opposte. Insomma, un giovane imprenditore non può sapere se una spesa è consentita o se, a distanza di mesi, gli verrà chiesto di restituire tutto».

«Questo è il punto più grave», sottolinea il deputato. «In assenza di indicazioni chiare e uniformi, il rischio concreto è che l’INPS dichiari inammissibili ex post spese già sostenute in buona fede, imponendo la revoca e la restituzione di denaro ormai investito nell’attività. Si trasformerebbe un incentivo alla crescita in una trappola. Non è tollerabile che chi ha creduto in questa opportunità venga punito per un’ambiguità che è responsabilità esclusiva dell’amministrazione».

Nell’atto Stefanazzi chiede al Ministro di adottare, d’intesa con l’INPS, un atto interpretativo unitario che definisca in modo chiaro e uniforme le spese ammissibili e gli strumenti di pagamento consentiti e garantire che non vengano revocate le spese sostenute in coerenza con le indicazioni ufficiali vigenti al momento dell’esborso.

«Ai giovani si devono certezze, non l’ennesimo scaricabarile» – conclude Stefanazzi. «Continueremo a vigilare affinché una misura positiva non si trasformi, per colpa dell’incuria di chi doveva scrivere regole chiare, in un costosissimo boomerang per i beneficiari».