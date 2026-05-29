Corvino: ‘I miei rapporti con i procuratori solo per i risultati dei club’

“Sono costretto a precisare rispetto ad alcune ricostruzioni prive di profondità e contenuti. I miei rapporti con i procuratori, qualsiasi procuratore, sono stati solo in funzione dei migliori risultati a favore dei club che, durante il mio lungo percorso, ho rappresentato.” Lo afferma all’ANSA Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce calcio, in relazione alle polemiche relative ai rapporti tra agenti e società di calcio.

“La mia storia parla chiaro, sintetizzata da enormi plusvalenze che hanno dato linfa e sicurezza alle società in cui ho lavorato. Ci sono fatti e parole. Ma questa precisazione diventa doverosa prima che superficiali ricostruzioni possano dar vita a equivoci e allusioni”.