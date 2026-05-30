/a>

HomePrima PaginaCapoccia’s, dove il mare incontra l’anima dell’ospitalità salentina
Prima PaginaSalento da gustare

Capoccia’s, dove il mare incontra l’anima dell’ospitalità salentina

di Clarissa Rizzo

Tra cucina di mare contemporanea, materia prima quotidiana e un’idea autentica di accoglienza, Cristian Capoccia racconta la crescita di un ristorante diventato simbolo della nuova identità gastronomica di Lecce

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging