Capoccia’s, dove il mare incontra l’anima dell’ospitalità salentina

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Lecce – Nel panorama gastronomico di Lecce esistono realtà che crescono seguendo una traiettoria diversa: quella della presenza quotidiana, della relazione umana e di una cucina che nasce prima dalla materia prima e poi dall’estetica. È in questo spazio che si colloca Capoccia’s, ristorante che negli ultimi anni ha consolidato una propria identità nel segmento della cucina di mare contemporanea, diventando un punto di riferimento non solo per la città, ma per tutta la provincia. Da Capoccia’s infatti il mare non è semplicemente un ingrediente: è una direzione precisa, una filosofia quotidiana, un linguaggio gastronomico che attraversa ogni piatto. Dal pescato locale selezionato ogni mattina ai crudi, dalle linguine ai ricci fino alle costruzioni più contemporanee, tutto nasce da un rapporto autentico con il Mediterraneo e con la sua materia più preziosa. Accanto alla proposta di mare, il ristorante ha saputo costruire anche una selezione di carni di altissima qualità, trattate con la stessa attenzione tecnica e la stessa ricerca della materia prima che definiscono l’intera identità gastronomica del locale.

Un luogo dove il mare arriva in tavola con eleganza, ma senza mai perdere verità, intensità e identità territoriale.

A raccontarlo è Cristian Capoccia, anima del progetto insieme alla sua famiglia, che ripercorre la nascita del locale partendo da una lunga esperienza maturata nell’attività di famiglia. “Capoccia’s nasce dopo circa vent’anni di lavoro nel settore”, spiega. “Avevamo già un’altra attività e abbiamo deciso di ampliare il nostro raggio d’azione aprendo un ristorante. All’inizio era una proposta più ampia, tra pizzeria, hamburgeria e cucina. Poi arriva la svolta durante il periodo pandemico, quando la necessità di alleggerire il servizio si trasforma in una precisa scelta identitaria. Via pizza e panini, spazio esclusivamente alla cucina. Una decisione rischiosa, ma che si rivela determinante. Abbiamo usato quel periodo come una prova”, racconta. “Ci siamo accorti che funzionava, che il pubblico cercava esattamente questo. A quel punto abbiamo deciso di fare una cosa sola, ma di farla al meglio”.

Il risultato è una proposta gastronomica che oggi si definisce attraverso alcuni pilastri chiari: pescato quotidiano, grande ampiezza di menu, attenzione rigorosa alla qualità della materia prima e un approccio trasversale all’ospitalità. Capoccia’s, infatti, non si presenta come un ristorante elitario, ma come un luogo capace di dialogare con pubblici differenti, mantenendo alto il livello dell’esperienza.

“Siamo un ristorante di mare, ma vogliamo essere accessibili a tutti i target”, sottolinea Cristian. “C’è chi viene per una cena più semplice e chi invece desidera concedersi un’esperienza più importante. La nostra forza è la flessibilità: un menu ampio, oltre cinquecento etichette in carta e la possibilità di vivere il ristorante in modi diversi. Abbiamo anche una selezione di carne molto raffinata e di altissima qualità”.

Dal punto di vista tecnico, la cucina di Capoccia’s si muove lungo una linea precisa: essenzialità estetica e costruzione complessa del gusto. Una filosofia che rifugge gli eccessi del gourmet più concettuale per concentrarsi sulla valorizzazione del prodotto. Il lavoro sul fuori menu quotidiano, costruito attorno al pescato locale, rappresenta uno degli elementi distintivi del locale.

“Un piatto nasce prima di tutto dalla ricerca quotidiana del prodotto”, spiega. “Lavoriamo molto sul fresco e sul pescato locale. Non vogliamo stravolgere la materia prima, ma accompagnarla”.

L’impiattamento resta curato, contemporaneo, pensato anche per un pubblico sempre più attento alla componente visiva dell’esperienza gastronomica. Ma dietro l’estetica, emerge una filosofia profondamente concreta. Le porzioni sono generose, il ritmo del menu dinamico, l’obiettivo è fidelizzare il cliente attraverso il ritorno continuo e la scoperta costante di nuovi piatti.

Un aspetto che Cristian tiene particolarmente a sottolineare riguarda la posizione del ristorante. Capoccia’s non si trova nel cuore turistico della città, né beneficia del passaggio spontaneo tipico delle aree centrali. “La gente da noi viene apposta”, afferma con orgoglio. “Non abbiamo il mare davanti e non abbiamo Sant’Oronzo di fronte. Questo per noi vale il triplo, perché significa che i clienti ci cercano davvero”.

È una dichiarazione che restituisce con chiarezza il posizionamento del locale: una destinazione gastronomica costruita sulla reputazione e sul passaparola, più che sulla geografia privilegiata.

La centralità della materia prima ritorna costantemente nel racconto di Cristian, che individua proprio nella qualità del prodotto e nella competenza tecnica della brigata il vero discrimine della ristorazione contemporanea. “Ho imparato che è più difficile fare male che fare bene”, osserva. “Se la materia prima è eccellente e chi la lavora conosce il mestiere, il risultato arriva. Il problema nasce quando si rincorre il risparmio o l’improvvisazione”.

Un pensiero che si riflette anche nella costruzione dell’esperienza complessiva. Da Capoccia’s il cliente non cerca soltanto un buon piatto, ma una forma di convivialità autentica. “Vogliamo trasmettere casa”, racconta. “Ci sono persone che vengono anche da sole a mangiare, perché qui si sentono accolte. Per noi questa è una soddisfazione enorme”.

Sul piano gastronomico, alcuni piatti sono ormai diventati simbolo identitario del ristorante. Le linguine ai ricci rappresentano uno dei cavalli di battaglia storici, mentre tra le creazioni più richieste spiccano i paccheri con tartare di gambero viola, stracciatella e granella di pistacchio. Grande successo anche per la degustazione “Capoccia’s”, un percorso in otto portate che attraversa mare e terra e sintetizza la filosofia del locale.

Ma al di là dei numeri e del consenso, l’aspetto più interessante dell’intervista emerge quando Cristian riflette sul futuro della ristorazione leccese. In una città che vive una forte espansione del settore hospitality, la sua visione appare lucida e controcorrente.

“Il locale lo fanno le persone”, afferma con decisione. “A chi vuole entrare in questo mondo dico sempre: fallo solo se sei disposto a viverlo davvero. Se pensi di farlo solo per soldi o imprenditoria, Lecce non perdona”.

Una dichiarazione che racchiude l’essenza stessa di Capoccia’s: un ristorante che ha scelto di fondare la propria crescita sulla presenza costante del proprietario, sulla riconoscibilità umana e su un’idea di ospitalità ancora profondamente artigianale. Non è un caso, infatti, che anche il nome del locale nasca proprio da questa volontà identitaria.

“Volevamo che le persone dicessero: andiamo da Capoccia’s, andiamo da Cristian».

In un tempo in cui molti ristoranti cercano di costruire esperienze perfette, Capoccia’s sembra aver trovato una formula più rara: quella della sincerità. E forse è proprio qui che si nasconde il vero lusso della ristorazione contemporanea.