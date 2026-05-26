L’almanacco di oggi 26 maggio

Il Santo del giorno: San Filippo Neri. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Occhiu nu vite core nu dole. Significato: Occhio non vede, cuore non si spezza. Meglio non sapere certe cose.
– Sono nati in questo giorno
1799 Aleksandr Puskin
1907 John Wayne
1946 Nicola Piovani
1964 Lenny Kravitz
– Proverbio
Val più una madre e un padre, che cento balie e cento tutori
– Accadde oggi
1805 Napoleone Bonaparte viene incoronato re d’Italia
1986 il “film-scandalo” di Bernardo Bertolucci “Ultimo tango a Parigi” con Marlon Brando e Maria Schneider ottiene piena riabilitazione. La pellicola era stata duramente censurata nel 1972
1994 a Santo Domingo si sposano Michael Jackson e Lisa Marie Presley
– Scoperte
1903 Mary Anderson inventa i tergicristalli