Le creazioni di Lumino conquistano l’Europa

LE CREAZIONE DI “LUMINO” DOPO IL SUD AMERICA, CONQUISTANO L’EUROPA.

Dal “Glow Mexico Festival” di Puebla a “Le Notti Spettacolari Di Hamm”, grande successo di pubblico e critica per l’azienda di Mattia De Cagna

Da Melpignano al Messico, fino alla Germania. Dopo il successo internazionale ottenuto nelle ultime settimane al “Glow Mexico Festival” di Puebla, in Sud America, Lumino Creative Design porta ora l’arte delle luminarie salentine nel cuore dell’Europa con “Le Notti Spettacolari di Hamm”, il grande evento organizzato per celebrare gli 800 anni della città tedesca.

Guidata da Mattia De Cagna, quarta generazione di luminaristi, l’azienda pugliese continua a distinguersi sui principali palcoscenici internazionali grazie a installazioni che uniscono tradizione artigianale, design contemporaneo e innovazione tecnologica.

Per Hamm è stato ideato un nuovo concept luminoso composto da circa 1.150 elementi, oltre 60mila lampade e 1,5 chilometri di strip led, capace di trasformare il centro cittadino in un percorso immersivo di luce e architettura. L’allestimento, realizzato con tecnologie LED e neon flex a basso consumo energetico, è stato interamente progettato e testato in Puglia prima del trasferimento in Germania.

«Il nostro obiettivo è valorizzare gli spazi urbani attraverso installazioni spettacolari che mantengano viva l’identità artistica delle luminarie salentine», spiega Mattia De Cagna.

Il progetto ha richiesto circa otto mesi di pianificazione e coinvolge team specializzati tra progettazione, logistica internazionale e installazione tecnica. Per il montaggio sono necessari 13 giorni di lavoro e circa due chilometri di cavi elettrici.

Dopo Francia, Svizzera, Regno Unito e Messico, Lumino Creative Design consolida così la propria presenza internazionale, esportando nel mondo una delle espressioni più iconiche della tradizione artistica del Sud Italia.