Fitto, drone caduto in Romania è un campanello d’allarme

“Quello che è accaduto in Romania non mi sembra essere un piccolo episodio che possiamo derubricare, ma è un campanello di allarme che conferma quanto la strategia tenuta in campo nel profondo e pieno sostegno dell’Ucraina sia fondamentale, non solamente per un tema di sicurezza e di difesa, ma anche di rafforzamento dei valori che devono contraddistinguerci. Qui è anche in gioco una discussione sui valori che dobbiamo cercare di rappresentare e l’Europa li rappresenta. Io di questo penso che si debba essere tutti orgogliosi”. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, a margine del festival dell’energia a Lecce.

“L’Europa – ha rilevato Fitto – si trova in uno scenario geopolitico profondamente mutato negli ultimi anni e, quindi, non c’è dubbio che abbiamo bisogno di mettere in campo delle strategie che possano affrontare le questioni strutturali e, quindi, dotare l’Europa di una sua autonomia strategica su quelli che sono i settori fondamentali. L’energia è uno di quelli, ma anche la difesa perché proprio gli episodi di ieri ci fanno svegliare in modo molto chiaro rispetto alla rilevanza e alla problematicità che noi abbiamo sulla esigenza di avere una difesa che garantisca una sicurezza comune”.