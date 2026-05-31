La Città di Copertino risponde con una grandiosa “Fiaccolata Cittadina per la Giustizia e La Legalità”

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COPERTINO ( LECCE )L’illegalità e l’ingiustizia alzano la testa e Copertino , la Città del Santo dei Voli , si leva in volo lanciando un chiaro no a tutti coloro che uccidono con i loro crimini il vivere nella legalità e nella giustizia. Andiamo per ordine. Nell’ultima decade di maggio un devastante incendio di chiare origini dolose ha mandato in fumo il megastore , “Risparmio Casa”, una realtà commerciale che, nato appena un mese prima, dava lavoro a centinaia di lavoratori, in gran parte giovani. E cosi, in concomitanza per i festeggiamenti della Beata Vergine Maria Addolorata, la Città tutta si è scossa, con l’aiuto di tutti i Parroci e dei Frati Minori Conventuali, dando vita ad una fiaccolata contro le ingiustizie e l’illegalità, che ha visto la partecipazione di un fiume di persone. La serata è stata preceduta dalla Santa Messa , celebrazione Liturgica officiata da Mons. Giuliano Santantonio, con la presenza di tutti i sacerdoti e Frati della Città e che ha visto la Chiesa di via Leonardo da Vinci gremita all’inverosimile!

Al termine dal sagrato della Chiesa si è mossa la fiaccolata . All’appuntamento non mancava nessuno, giovani donne, ragazzi , meno giovani, sacerdoti tutti di Copertino, che con i loro significativi appelli dei giorni precedenti, hanno risvegliato le coscienze della Città. Nutrita la rappresentanza dei sindaci dei centri vicini. Accolti dal sindaco Vincenzo De Giorgi, non sono mancati all’appuntamento i primi cittadini di Arnesano , Carmiano, Lequile , Porto Cesareo. Fra i presenti Loredana Capone, Magistrato Onorario e Presidente della V Commissione Consiliare (Ambiente, Assetto ed utilizzazione del territorio, trasporti, rifiuti e urbanistica) all’interno del Consiglio Regionale della Puglia. Compatti hanno risposto all’appello tutti i consiglieri comunali . Puntale il corteo , fiaccole accese tra le mani, una luce simbolica che rischiarava le coscienze di tutti i cittadini onesti, è sfilato lungo le vie del quartiere , per giungere pacificamente in Piazza Immacolata, senza slogan, solo con le fiaccole accese tra le mani. Perfetta la vigilanza delle forze dell’ordine, i Militi della Tenenza dei Carabinieri di Copertino, uomini del Commissariato di Polizia della vicina Nardò e della Polizia Locale della Città. E dal palco sono volate parole durissime contro l’illegalità e le ingiustizie di ogni genere.

“Copertino –ha esordito don Adriano Dongiovanni, Parroco della Basilica Minore, Sancta Maria ad Nives-la Città di Copertino ha dato la nascita a tante persone illustri, primo fra tutti San Giuseppe e tanti altri, e per tutto ciò non può essere territorio di illegalità e ingiustizie”. Alle parole di don Adriano hanno fatto eco quelle del Sindaco De Giorgi che ha condannato senza mezzi termini quanto accaduto e “Noi tutti-ha sottolineato il primo cittadino di Copertino, maggioranza di governo ed opposizione, non possiamo permettere che accadano più episodi simili”! Subito dopo il Sindaco ha invitato a salire sul palco tutti i sindaci presenti, Loredana Capone, i Parroci, i Frati del convento di via Piave e a sorpresa a preso la parola anche il proprietario di “Risparmio Casa” che ha detto:”Quando mi hanno dato la notizia e come se mi fosse spezzato il mio cuore, sono salentino e ho creduto tanto nel megastore che ero riuscito, con tanti sacrifici a mettere in piedi”. Al termine non è mancato un omaggio floreale alla statua della Madonna.