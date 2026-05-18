Lavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Taurisano (

TAURISANO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Taurisano (LE). I lavori riguardano attività di verifica con rilevazioni strumentali sulla condotta Dorsale Jonica del Pertusillo.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 20 maggio 2026 nella Zona Industriale di Taurisano (LE). Potrebbe verificarsi inoltre una riduzione della pressione nell’intero abitato.
La sospensione avrà la durata di 10 ore, a partire dalle ore 12:00 con ripristino alle ore 22:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.