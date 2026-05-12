Lavori Aqp per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Taurisano

TAURISANO (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Taurisano (LE). I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 15 Maggio 2026 nell’abitato di Taurisano (LE) in via Casarano/Strada Provinciale 360 nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Due Giugno e lo scarico sito alle coordinate 39.968860, 18.202425, in via Nostri Caduti nel tratto intercluso tra l’incrocio con Strada Vicinale Santa Teresa e l’incrocio con via Silvia Pellico, nella Strada Vicinale Santa Teresa nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Casarano e l’incrocio con via Nostri Caduti, in via Silvio Pellico nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Casarano e l’incrocio con via Nostri Caduti ed in via Due Giugno nel tratto intercluso tra l’incrocio con via Casarano e l’incrocio con via Trieste.

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 09:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.