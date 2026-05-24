Gianluca Nuzzo rinnova con la Conad Lecce Volley

LECCE – In settimana Lecce Volley e Gianluca Nuzzo hanno prolungato per il sesto anno consecutivo l’accordo per allenare le pluridecorate giovanili giallorosse.

Gianluca Nuzzo quindi continuerà nell’attività che da sempre predilige e che tanti ottimi risultati ha portato: allenare i giovanissimi aspiranti pallavolisti. L’accordo prevede la guida di due gruppi con i quali iniziare un nuovo progetto, con l’obiettivo di bissare i successi raggiunti in questa stagione con il team under 19. Invece, lascia la guida della formazione maggiore, che quest’anno ha meritatamente sfiorato la promozione in serie B con una formazione infarcita di giovani.

Continua intensamente il lavoro del gruppo dirigente Lecce Volley in vista della prossima stagione. A breve l’annuncio dell’allenatore che guiderà la squadra di serie C con obiettivi ambiziosi