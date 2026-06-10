Schola Sarmenti Dream Volley Nardò Under 15 in semifinale

NARDO‘ (Lecce) – Ennesima prova di forza stagionale per le ragazze della Schola Sarmenti Dream Volley Nardò Under 15. Questo pomeriggio la formazione allenata da coach Alessandra Dell’Anna si è aggiudicata la sfida contro la We Sport Volleyball Lecce con un rotondo e indiscutibile 3-0.

Una vittoria inequivocabilmente sancita da tre set letteralmente dominati dalle granata, capaci di imporsi con parziali che lasciano francamente poco spazio alla fantasia: 25-15, 25-14 e 25-13.

Ora, portato a casa questo risultato, testa alla semifinale: l’obiettivo sarà infatti difendere il titolo. Grazie a questo successso, capitan Maria Vittoria Imbriani e compagne strappano il pass per la terza semifinale consecutiva nel Torneo di Terza Divisione Young. Le neretine, detentrici del titolo, proveranno a difendere il primato la prossima settimana in un match che si preannuncia infuocato. Ad attendere la Dream Volley ci sarà infatti l’altra compagine del capoluogo, la We Sport Blu, dominatrice assoluta del girone G durante la Regular Season.

Sarà un’altra vera e propria sfida tra giganti, da vivere appieno nell’ottica di quella crescita costante che la società granata persegue da sempre nei propri settori giovanili. Un progetto lungimirante che vede il club investire costantemente professionalità e risorse nelle atlete che rappresentano, a tutti gli effetti, il futuro della pallavolo neretina e salentina.