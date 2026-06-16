Mosaico completato: la Narconon Volley Melendugno svela il roster e coach Giunta traccia la rotta

Un progetto che ha radici profonde nel territorio, ma gli occhi programmaticamente rivolti verso il futuro. Con l’ultimo, importante annuncio di mercato che ha visto l’arrivo in Salento della schiacciatrice polacca Natalia Lijewska, la Narconon Volley Melendugno ha ufficializzato e completato il roster che difenderà i colori biancorossoneri nel prossimo emozionante campionato di Serie A2.

Un mosaico perfetto, frutto di un lavoro certosino e silenzioso durato mesi. L’attività di assoluto rilievo del Direttore Sportivo Francesco Melegari, operata in totale sinergia con lo staff tecnico e la società, ha permesso di mettere a disposizione di coach Simone Giunta una rosa altamente competitiva. La filosofia strategica del club salentino è stata chiara fin dal primo giorno: unire un nucleo già collaudato a innesti mirati capaci di alzare l’asticella della fisicità, del talento e dell’entusiasmo.

Il Roster ruolo per ruolo

La nuova stagione biancorossonera riparte da fondamenta solidissime: ben 5 conferme di assoluto spessore che garantiscono identità, senso di appartenenza e la trasmissione dei valori societari alle nuove arrivate. Attorno a questa base, il DS Melegari ha saputo tessere una tela di mercato straordinaria, dando vita a un gruppo che promette spettacolo in ogni reparto.

LE PALLEGGIATRICI

La cabina di regia è affidata alla sapiente esperienza della confermatissima Giorgia Avenia, leader carismatica della squadra, affiancata da Giorgia Compagnin, regista giovane ma già solida e profonda conoscitrice della categoria, pronta a garantire velocità e imprevedibilità al gioco biancorossonero.

LE OPPOSTE

Il reparto delle attaccanti di posto 2 vede il grande e attesissimo ritorno in Salento di Polina Malik, giocatrice di caratura internazionale che ritrova i colori biancorossoneri, supportata dall’entusiasmo e dalla grandissima determinazione della promettente nuova arrivata Margherita Meoni.

LE CENTRALI

Sotto rete la Narconon si prepara a essere protagonista assoluta. Accanto alla preziosa conferma di Lara Gianfico, il reparto si eleva con i centimetri e la tecnica di Arianna Tomasetig e con il bagaglio d’esperienza di altissimo livello di Aurora Micheletti, arrivata a Melendugno direttamente dal massimo campionato di Serie A1.

LE SCHIACCIATRICI

In posto 4 c’è un mix esplosivo di continuità, talento ed esperienza internazionale. I tifosi salentini ritroveranno l’energia e i punti pesanti della confermata Beatrice Perfetto. Insieme a lei, tre volti nuovi di grandissimo impatto e freschezza: il talento futuribile, ma già esperto della categoria, di Gaia Novello, la potenza atletica della giovanissima Perla Massaglia e l’ultimo prezioso innesto rappresentato dalla polacca Natalia Lijewska, giocatrice dal braccio pesante e dall’importante pedigree internazionale.

I LIBERI

La seconda linea e la gestione della difesa saranno una fortezza invalicabile grazie a una coppia interamente confermata: la solidità e i riflessi di Aurora Morandini divideranno il reparto con la vitalità e l’ottima prospettiva della confermatissima Gaia Roserba.

I numeri di un gruppo futuribile e imponente

Dal punto di vista fisico e anagrafico, i numeri descrivono una squadra futuribile, atletica e strutturata per rispondere ai ritmi asfissianti della seconda serie nazionale, che da quest’anno vedrà ai nastri di partenza ben 17 squadre in un unico girone.

La Narconon Volley Melendugno si presenta con un’età media verdissima di appena 23 anni, sintomo di un progetto a lungo termine che vuole valorizzare la fame e la freschezza atletica.

Sotto rete, i centimetri non mancheranno affatto, anzi: l’altezza media complessiva del roster si attesta sull’eccellente dato di 183,7 cm, una cifra che sale vertiginosamente a ben 186,3 cm escludendo dal conteggio i liberi, specialisti della seconda linea che per caratteristiche morfologiche e di ruolo abbassano la media, ma che rappresentano il vero e proprio motore difensivo del gruppo. Una fisicità imponente, strutturata per essere un’arma strategica su ogni campo.

Coach Simone Giunta suona la carica: “Saremo una squadra sfacciata”

A tracciare la linea e a definire l’identità che guiderà questo gruppo sul rettangolo di gioco è lo stesso tecnico biancorossonero, Simone Giunta, pronto a trasmettere la giusta mentalità a un gruppo costruito per dare battaglia su ogni pallone: “Abbiamo fatto un mercato dal mio punto di vista oculato. Cercheremo di dare tutto ciò che abbiamo per far crescere la squadra e renderla ambiziosa e sfacciata. Le ragazze che sono arrivate portano la fame che hanno sia per crescere che per affermarsi alla grande in questa categoria. Possiamo promettere che faremo il massimo per mettere in piedi una squadra che guardi in faccia l’avversario di turno, qualsiasi esso sia.”

Agenda e prossimi passi: Staff e Raduno

Chiuso definitivamente il capitolo giocatrici, l’attenzione del club si sposterà ora sulla presentazione ufficiale e dettagliata dello staff tecnico, che collaborerà in stretta sinergia con coach Simone Giunta, e dello staff medico, i professionisti che lavoreranno dietro le quinte per supportare e ottimizzare le performance del roster giorno dopo giorno.

La macchina organizzativa è già in moto e ha una data ben cerchiata sul calendario: il raduno ufficiale e l’inizio della preparazione atletica agli ordini di coach Giunta e del suo staff sono previsti subito dopo Ferragosto. Le atlete arriveranno il 16 agosto e, già dal giorno successivo, scatteranno i primi test fisici che daranno ufficialmente il via immediato ai lavori.

Il Salento è pronto a riabbracciare le sue Guerriere: il viaggio più bello sta per ricominciare.