Casale Brindisi si aggiudica la finale di Terza Divisione Junior. Il tecnico Dell’Anna orgoglioso delle sue ragazze: “Resta il percorso straordinario”

La palestra dell’Istituto scolastico “Grazia Deledda” di Brindisi è stata sede della finale del Torneo di Terza Divisione “Junior” che ha visto affrontarsi in campo la squadra di casa, la Casale Volley 3 Brindisi e le ospiti della Schola Sarmenti Dream Volley Nardò. Al termine di un’ora e tre quarti di gara tiratissima, Brindisi ha conquistato il titolo territoriale, aggiudicandosi il match col risultato di 3-0 (25-15, 25-22 e 25-19).

LA CRONACA – Nardò parte bene, gestendo poi un primo set particolarmente complicato, che ha visto le padrone di casa aggiudicarsi il parziale con un netto 25-15. Già da queste prime battute si intuisce il “fil rouge” della partita: il Casale riceve meglio gli attacchi delle neretine ed è più preciso in fase realizzativa; Nardò risponde colpo su colpo in ricezione, con una buona prova in avvio di Elisa Rapanà, ma rimane un po’ spuntata in attacco, dove non riesce a finalizzare il buon gioco comunque espresso.

Molto più equilibrati i successivi due set, dove salgono in cattedra Carola Rosafio e Giulia Toma coi loro attacchi sicuramente più efficaci. Il secondo set è emblematico dell’ andamento della sfida, con le neretine in avanti per tutta la parte centrale della frazione, coadiuvate dall’ apporto anche delle centrali Maria Vittoria Imbriani e Nicole Romano a dare manforte, ma incapaci di chiudere la frazione, soffrendo il ritorno di una squadra di casa che riesce invece a imprimere un repentino cambio di ritmo alla gara proprio quando serve cambiare marcia. Quando il set sembrava ormai cosa fatta per le ragazze allenate da Gianni Dell’Anna, infatti, una serie di mancate intese e imprecisioni sottorete facilita il recupero alle brindisine che, spinte dal tifo di casa, raddoppiano il vantaggio.

Il copione non cambia nell’ultima frazione: si lotta punto a punto, con Alice Rucco, Benedetta Donadeo e il capitano Alice Olla che sembrano tenere bene il pallino del gioco nella parte centrale del set decisivo, ma è la fase finale del tempo – quella in cui deve emergere il carattere vincente – a vedere Brindisi prevalere. Il risultato finale recita 3-0 e il Casale Volley Brindisi si aggiudica così il titolo di Campione Territoriale di Terza Divisione Junior.

I COMMENTI POST-PARTITA – A Nardò resta l’amarezza per la sconfitta, ma anche una grande lezione di cui fare tesoro: “Si impara tanto, e forse di più” – commenta il selezionatore regionale FIPAV a fine gara – “proprio dai passaggi a vuoto, dalle sconfitte”.

Resta lo splendido percorso stagionale di un gruppo che, sotto la guida tecnica di coach Gianni Dell’Anna e del suo staff altamente qualificato, è cresciuto tantissimo, sia dal punto di vista sportivo, sia da quello umano. Sono proprio questi i valori che la Dream Volley Nardò cerca da sempre di promuovere e, anche se il titolo si è tinto meritatamente dei colori biancoblu di Brindisi, possiamo dire di aver realizzato in pieno la nostra “mission” sociale.

Le dichiarazioni del tecnico granata, raccolte a fine gara, confermano queste sensazioni:

“Oggi si chiude un percorso straordinario con una sconfitta che fa male, ma che non cancella quanto di bello queste ragazze hanno costruito durante la stagione. Nella finale territoriale di Brindisi abbiamo affrontato un avversario forte, che ha meritato la vittoria e la conquista del titolo. Noi usciamo dal campo a testa alta, consapevoli di aver dato tutto e di aver rappresentato al meglio i nostri colori.

Le sconfitte insegnano, le vittorie gratificano, ma ciò che conta davvero è il cammino fatto insieme. Sono orgoglioso di ognuna di voi. Grazie ragazze, a testa alta sempre”.