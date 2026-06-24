Al via l’Estate Cavallinese: teatro, musica e danza tra Cavallino e Castromediano dal 25 giugno al 13 settembre

CAVALLINO (Lecce) – Teatro, musica e danza con il cartellone dell’«Estate Cavallinese 2026», la rassegna di appuntamenti che l’Amministrazione Comunale di Cavallino ha messo a segno anche quest’anno per far vivere serate di grande divertimento, scegliendo come «teatri» piazza Castromediano, il chiostro dell’ex Convento dei Domenicani e Casina Vernazza a Cavallino e l’arena «Capitano Black» del Parco «Adele Savio» a Castromediano. La rassegna, pensata e realizzata per quanti non si spostano in località balneari, nelle sue edizioni ha fatto registrare numerose presenze, anche di turisti provenienti dal capoluogo, attratti dalla qualità degli spettacoli proposti.

«Nel cartellone dell’Estate Cavallinese abbiamo voluto dare spazio e attenzione soprattutto agli artisti della città di Cavallino, nell’ottica di promozione e valorizzazione dei talenti locali, offrendo loro un ruolo da protagonisti nella programmazione culturale estiva», dichiara il Sindaco della Città di Cavallino, Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni.

Gli appuntamenti si terranno dal 25 giugno al 13 settembre 2026. La rassegna si aprirà il 25 giugno con l’XI Trofeo dei Messapi, gara podistica Urban Trail organizzata da ASD Tre Casali a cui è abbinata la Family Run. A seguire concerto di pizzica in Piazza Castromediano dei Makarìa. Venerdì 26 giugno invece, nel chiostro dell’ex Convento dei Domenicani a Cavallino, serata pro ANT con il concerto del coro “Canta ca te passa” diretto dal maestro Massio Scardia e la musica dal vivo dell’Ensemble del Cenacolo “Amici G. De Domincis” di Cavallino. La rassegna proporrà poi pièce teatrali che porteranno sul palcoscenico le compagnie Calandra Teatro, La bussola, Pantha tha paddhicaria, I sempre giovani, Arcu te Pratu, La sacristia. Ed ancora, musica con la canzoni d’autore di Francesca Romana Perrotta in “Amore – Non amore”, “Armonie di pace: un canto per la Terra” con Doriana De Giorgi, Kekko & Keyes Friends, l’Ensemble del Cenacolo “Amici G. De Doiminicis”, , “Note sotto le stelle” con Marcello Baldassare, l’Associazione Frida Aps, Night Express – Territori sonori, il duo chitarristico RiGa, il concerto “Emozioni sonore” con Antonio Pellegrino, Miracle Show con Lino Perrone e Manuela Sparapano, Dance Forever Academy con Moto Musica e Country e Party Dance 70-80-90, Musica rock a cura della Pro Loco di Cavallino e Castromediano, “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi” con Ura Teatro, “In… canti tra le stelle con Valentina Magnolo, il duo Musio-Carbone violino e arpa, Pocket Changes, Tributo a Fabrizio De Andrè con Le acciughe di Faber e Teto D’Aprile. In cartellone anche la presentazione dei libri Rosso sangue. Delitti & misteri di Vincenzo Sparviero, Queen Mary’s Curse di A. Aloisi, Dieta mediterranea. Viaggio tra scienza, tradizioni e sapori antichi alla scoperta del segreto della longevità di V. Gianfredi e D. Nucci, Salento. I monumenti dell’acqua di A. Costanti e S. Margiotta. A completare la rassegna ci sono poi la festa del Patrono San Domenico di Guzman (3, 4 e 5 agosto – il 5 agosto con Ciccio Riccio Tour 2026), “La notte subbra allu Crucefissu”, visite guidate alla cappella del Crocifisso in notturna, musica e gastronomia nell’area del Museo Diffuso, danza con la “Milonga sotto le stelle” a cura dell’Ass. La Sabrosa, la partenza dell’Alba Salentina in Sella, e infine, a chiudere, l’8° raduno di auto e moto d’epoca.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito, con inizio alle 21; dal 19 agosto alle ore 20.30, le presentazioni dei libri del 17 luglio, 30 luglio e 8 agosto alle ore 19.30; la partenza de “L’alba salentina in sella” sarà alle 18.30. Infotel 366/6385829.