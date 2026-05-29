Progetto Svolta: prevenzione sostenibile. Un cambio di paradigma per la tutela della salute muscoloscheletrica delle donne incinte e dei pazienti fragili 

Si terrà il prossimo 30 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:30, presso la sala Federico II di Villa Romanazzi Carducci a Bari, l’evento di presentazione dei risultati preliminari del progetto nazionale SVOLTA (Sviluppo di un Servizio per la preVenzione e riduziOne delLefratTure da frAgilità). L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato alla Salute, onorevole Marcello Gemmato, accenderà i riflettori su un tema cruciale e spesso sottovalutato: la prevenzione della fragilità ossea, con un focus specifico sull’osteoporosi gravidica e sui pazienti fragili.

Il progetto SVOLTA è un’iniziativa nata con il chiaro obiettivo di garantire l’appropriatezza diagnostica, la diagnosi precoce e la prevenzione delle fratture da fragilità all’interno delle reti Fracture Liaison Service (FLS). Il progetto si inserisce nel quadro dell’implementazione delle Linee Guida Nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) relative alla “Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale delle fratture da fragilità”. Il cuore dell’iniziativa sta nell’integrazione delle ultime innovazioni tecnologiche, come la REMS (Radiofrequency Echographic Multi-Spectrometry) per poter intercettare precocemente la perdita di densità ossea e valutarla a breve e lungo termine laddove i tradizionali esami radiologici presentano limiti o controindicazioni, come appunto durante la gestazione e allattamento, come indicato dalle stesse linee guida dell’ISS.

Il progetto SVOLTA nasce dalla necessità di colmare un vuoto clinico e assistenziale. L’osteoporosi gravidica è una condizione delicata che espone la donna a seri rischi di frattura in un momento di massima vulnerabilità. Intervenire tempestivamente non significa solo proteggere la salute e la qualità della vita delle future mamme e dei pazienti fragili, ma comporta anche una drastica riduzione dei costi diretti e indiretti a carico del sistema sanitario.

Questo percorso d’avanguardia è stato promosso e organizzato da OFF ITALIA (Osservatorio Fratture da Fragilità Italia), guidato dalla Presidente, Professoressa Maria Luisa Brandi. L’iniziativa ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero della Salute e vede come attori tre grandi eccellenze ospedaliere e universitarie italiane, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari (con la UOC Ortopedia e Traumatologia Universitaria), il Policlinico Tor Vergata di Roma e l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) di Trieste, con la Regione Puglia come Ente capofila.

A spiegare l’iter procedurale dello studio è il team scientifico SVOLTA: “Nell’ambito del progetto sono stati arruolati 150 pazienti con pregressa frattura da fragilità e 150 donne al terzo trimestre di gravidanza, seguiti con valutazioni a 6 e 12 mesi mediante metodiche non ionizzanti di studio della salute ossea, la innovativa tecnologia REMS, applicata a femore e/o colonna vertebrale, come da indicazione delle LineeGuidadell’Istituto Superiore di Sanità sulla “Diagnosi, stratificazione del rischio e continuità assistenziale delle fratture da fragilità”.

Dai dati preliminari ad oggi disponibili, è stata osservata una riduzione della BMD nei pazienti fragili fino al 4% nell’arco del follow-up di 12 mesi. Particolare attenzione va prestata alle donne valutate nel terzo trimestre di gravidanza, nelle quali è stata osservata una riduzione della BMD del 3% già nei primi 6 mesi del post-partum, con ulteriore riduzione nel follow-up a 12 mesi, alterazione della qualità dell’osso, aumento del rischio di frattura a breve termine e possibile coinvolgimento anche della componente muscolare”.

“I positivi risultati del progetto SVOLTA – come spiega la Presidente di OFF ITALIA Prof.ssa Maria Luisa Brandi – possono quindi rappresentare la base per la definizione di una strategia nazionale di monitoraggio della salute ossea e muscolo-scheletrica nei pazienti fragili, nelle donne incinte e in allattamento, finalizzata alla prevenzione primaria e secondaria delle fratture da fragilità. L’integrazione tra FLS, tecnologie diagnostiche non ionizzanti e follow-up longitudinale consentirebbe di migliorare la presa in carico dei pazienti fragili, identificare precocemente nuovi fattori di rischio, stratificare il rischio di frattura e rifrattura, definire percorsi terapeutici tempestivi e personalizzati e, al contempo, contribuire alla riduzione del carico clinico, sociale ed economico per il Servizio Sanitario Nazionale”.

In sintesi, il razionale di questo modello risiede nella necessità di superare l’attuale frammentazione tra diagnosi, prevenzione, trattamento e monitoraggio, introducendo un percorso integrato, accessibile e ripetibile nel tempo che rappresenti un volano di diffusione territoriale (a partire dalle case di comunità) a livello nazionale. L’Italia, attraverso il progetto SVOLTA e l’implementazione di modelli FLS innovativi, può porsi come riferimento europeo nella gestione del paziente fragile, nella prevenzione della rifrattura e nell’approccio a condizioni purtroppo ancora poco attenzionate, come l’osteoporosi associata a gravidanza e allattamento.