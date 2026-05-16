La ricetta del giorno: Strozzapreti patate e calamari

Ingredienti per 4 persone:

400 g di strozzapreti

400 g di calamari

400 g di patate

¼ di dado per brodo

vino bianco

prezzemolo

spicchi di aglio

un limone non trattato

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Procedimento

Lessate la pasta e nel frattempo sbucciate le patate e tagliatele a cubetti piccoli. In un larga padella mettere quattro cucchiai di olio e fare rosolare le patate aggiungendo il quarto di dado. Una volta cotte metterle da parte. Nella stessa padella mettere lo spicchio d’aglio schiacciato e farlo rosolare aggiungendo i calamari, sfumare con il vino e farli cuocere pochi minuti. Condire con sale e pepe. Nella padella contenente i calamari aggiungere gli strozzapreti e le patate messe da parte. Condire con il prezzemolo e la scorza di limone grattugiata.