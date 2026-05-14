Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato di Strudà

STRUDA’ (Lecce) – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Strudà frazione del Comune di Vernole (LE). I lavori riguarderanno l’inserzione di opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 19 maggio 2026 su via Acaya, nel tratto di strada ricompreso tra l’incrocio con piazza Vittorio Veneto fino al cimitero comunale (S.P.142, strada Acaya-Strudà) nell’abitato di Strudà, frazione di Vernole (LE).
La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.
Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.