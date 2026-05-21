LECCE – L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lassana Coulibaly è stato convocato in Nazionale in occasione della gara amichevole Iran – Mali (04/06). Contestualmente si comunica che il calciatore Sadik Fofana è stato convocato in Nazionale in occasione del camp di allenamento che il Togo svolgerà in Marocco dall’1 al 9 giugno.
Lecce, due convocazioni in nazionale
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