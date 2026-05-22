Ricettazione di materiale rubato da una scuola dell’infanzia: assolti in due

GALATINA (Lecce) – Nel processo sulla contestata ricettazione del materiale rubato dalla scuola dell’infanzia di via Arno, in quel di Galatina, il Tribunale di Lecce ha assolto con formula piena S.L.D. e T.E. “per non aver commesso il fatto”. Una decisione che segna la conclusione di una vicenda giudiziaria iniziata nel novembre del 2020 e che, secondo il giudice Merj Giuri, non ha trovato nel dibattimento prove sufficienti a sostenere l’accusa.

Al centro dell’inchiesta vi erano alcuni oggetti – un televisore, un lettore DVD, tre casse acustiche ed un altoparlante – sottratti durante un furto avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 novembre 2020 all’interno dell’istituto scolastico galatinese. Secondo l’ipotesi accusatoria, S. e T., insieme ad un minore, avrebbero detenuto e successivamente venduto la refurtiva a P. V. per la somma di 150 euro.

Tuttavia, l’impianto accusatorio, nel corso del dibattimento, ha progressivamente mostrato la propria debolezza ed infondatezza. Determinante è stata l’attività del collegio difensivo che ha, tra l’altro, evidenziato, sebbene la presenza di telecamere, l’assenza di elementi certi ed individualizzanti capaci di collegare gli imputati ai beni oggetto di furto.

Il Tribunale ha, invero, rilevato come le immagini di videosorveglianza, pur mostrando la presenza degli imputati nei pressi dell’abitazione di P. V. durante la notte del furto, non consentissero di identificare con sicurezza gli oggetti trasportati. Solo un televisore appariva riconoscibile. Un elemento ritenuto insufficiente dal giudice, che ha sottolineato il carattere meramente congetturale delle deduzioni investigative.

A pesare sulla decisione è stata soprattutto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da P. V., soggetto nel cui appartamento era stata ritrovata l’intera refurtiva.

Secondo la tesi difensiva, fatta propria dal Tribunale, la semplice presenza degli imputati sul posto e alcuni movimenti notturni non possono tradursi automaticamente in prova certa della loro responsabilità penale. Mancano elementi capaci di dimostrare non solo la disponibilità dei beni rubati da parte degli imputati, ma anche la consapevolezza della loro provenienza delittuosa e l’effettiva cessione dietro pagamento.

I difensori hanno insistito proprio sul principio del “ragionevole dubbio”, cardine del processo penale nel nostro ordinamento.

Da qui, il Tribunale di Lecce, richiamando l’articolo 530, comma 2, cpp, ha ritenuto che i sospetti emersi nel corso delle indagini non potessero trasformarsi in prova certa.

Per S.L.D. e T.E. arriva così una piena assoluzione, dopo quasi sei anni di vicenda giudiziaria.

Il Collegio difensivo era composto dall’avvocato Roberto Stanislao, per S.L.D., e dall’avvocata Laura Serafino, per T.E.