Iteg net event, reti, connessioni e futuro: appuntamento per il 29 Maggio a Lecce

iTEG NetEvent: a Lecce una giornata di reti, connessioni e futuro condiviso. Al centro il Turismo Enogastronomico e l’Hospitality

Il 29 maggio Palazzo Scarciglia ospita incontri B2B, storytelling territoriale, networking e la mostra dedicata all’evoluzione di TEGing e iTEG tra innovazione e relazioni umane

Nel cuore del barocco leccese, lo storico Palazzo Scarciglia si prepara ad accogliere iTEG NetEvent, la grande giornata dedicata al networking, agli incontri B2B e alla costruzione di nuove connessioni tra imprese, professionisti e reti territoriali. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, dalle 10 alle 20, in una cornice che unirà relazioni umane, innovazione e visione condivisa del futuro della Puglia e dell’intero comparto del Turismo Enogastronomico e dell’Hospitality.

Un settore oggi sempre più strategico, in cui accoglienza, cultura del cibo, esperienze autentiche e valorizzazione delle identità locali diventano elementi centrali della competitività dei territori. In questo scenario, fare rete non rappresenta soltanto un’opportunità, ma una necessità concreta per generare sviluppo, creare nuove economie collaborative e costruire modelli di turismo più sostenibili, integrati e capaci di produrre valore diffuso. Tutti aspetti che TEGing, con il progetto avviato nel 2020 da Paola Puzzovio, aveva già fatto suoi mettendo in campo iniziative, eventi, sinergie e progetti a lungo termine che hanno portato, oggi, sei anni dopo, ad una rete di oltre 600 affiliatipugliesi e non, tra i quali figurano aziende turistiche insieme a produttori, associazioni, enti pubblici ed importanti partner di livello nazionale ed internazionale.

iTEG NetEvent è una special edition, un momento di raccordo e confronto, un’opportunità concreta per creare nuovi incontri,favorire collaborazioni strategiche e valorizzare le esperienze di aziende, professionisti e organizzazioni che in questi anni hanno contribuito alla crescita della community. Una community che dimostra quanto il turismo contemporaneo richieda contaminazioni positive tra mondi diversi — dall’agroalimentare all’accoglienza, dalla formazione alla promozione territoriale — affinché l’esperienza turistica diventi sempre più completa, identitaria e memorabile.

L’obiettivo è alimentare un ecosistema di relazioni in grado di generare progettualità condivise, innovazione e nuove occasioni di sviluppo per il territorio e per l’intera filiera dell’ospitalità.

Il programma di venerdì 29 maggio

La giornata si aprirà dalle 10 alle 13 con incontri B2B strutturati, pensati per favorire nuovi scambi professionali e occasioni di sviluppo condiviso. Gli incontri sono prenotabili.

Parallelamente, dalle 11 alle 13, spazio a “Trame di Territorio”, il format originale dedicato a storytelling, networking e team building che mette al centro la capacità delle imprese di raccontare in modo autentico, chiaro e memorabile la propria identità e il valore che generano. “Trame di Territorio” nasce dalla consapevolezza che oggi non basta avere valore: bisogna saperlo comunicare con efficacia. Nel turismo enogastronomico e nell’hospitality, infatti, il racconto rappresenta una leva strategica capace di trasformare un prodotto, un luogo o un’esperienza in una narrazione riconoscibile e attrattiva, in grado di creare legami emotivi con visitatori, viaggiatori e stakeholder.

Il format è rivolto alle realtà che operano nel mondo dell’accoglienza, delle esperienze, della promozione e della valorizzazione dei luoghi, con l’obiettivo di trasformare il networking in un’occasione concreta di confronto e racconto.

Dalle 10 alle 16 sarà aperta al pubblico la Mostra “Un percorso di reti dal 2020 ad oggi” presso la chiesa di Santa Elisabetta,annessa a Palazzo Scarciglia, dove un referente sarà a disposizione per informare e affiliare. Un percorso espositivo pensato per raccontare l’evoluzione di un progetto che ha fatto della connessione tra persone, competenze e territori il proprio principale motore di crescita.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, poi, riprenderanno gli incontri B2B tra aziende, reti e partner strategici.

Alle 18 la presentazione di “TEGing & iTEG: dal 2020 al futuro”. Si presenteranno i progetti realizzati e da realizzare, gli obiettivi raggiunti, le reti e il futuro con una grande novità. A seguire, un brindisi finale celebrerà il futuro delle reti, delle collaborazioni e delle nuove opportunità che nasceranno da questo percorso condiviso, nella convinzione che il turismo enogastronomico e l’ospitalità possano continuare a rappresentare un laboratorio di innovazione sociale, culturale ed economica per la Puglia e per l’Italia.

Main Partner dell’evento è BCC San Marzano, realtà che da settant’anni unisce l’attività di intermediazione creditizia alla vocazione sociale e territoriale. La banca ha scelto di sostenere iTEG NetEvent condividendone i valori fondati sulla crescita del territorio, sull’innovazione responsabile e sullo sviluppo sostenibile.

Tra i partner e le realtà presenti figurano inoltre CONFEPI, Laica, Soccorso Bollette, Mqallestimenti, Catamo Catering, Engel & Völkers, CIA Puglia, OKComputer, TALEORMADE e numerose altre realtà del panorama imprenditoriale e professionale.

Per partecipare è possibile richiedere un invito scrivendo a commerciale@teging.it, specificando eventualmente il partner con cui si desidera fissare un incontro B2B. I giornalisti possono invece accreditarsi scrivendo a ufficiostampa@teging.it.

“Insieme, prepariamo il futuro della Puglia e Ri-Disegnamo il Turismo EnoGastronomico Italiano”: è questo il messaggio che accompagnerà iTEG NetEvent, una giornata nata per mettere al centro il valore delle relazioni, delle idee e delle connessioni capaci di generare crescita reale e duratura, rafforzando il ruolo delle sinergie come leva fondamentale per il futuro del turismo, dell’ospitalità e dello sviluppo territoriale.