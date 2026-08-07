Furto sacrilego nel Salento: rubati gli ori della Madonna, prima della processione

Strudà (Lecce) – Furto sacrilego nel Salento e un’intera comunità di fedeli resta sotto choc.

Martedì scorso, prima della tradizionale processione, dei ladri hanno sottratto ori e preziosi della Madonna della Neve di Strudà, una delle frazioni di Vernole.

Con la chiesa piena di persone, in attesa del rito molto sentito in paese, tanto da richiamare a Strudà in questo periodo dell’anno anche tanti che ormai vivono fuori, ori e preziosi erano stati momentaneamente lasciati nella stanza del parroco, don Mino Arnesano. E al momento di allestire la statua della Madonna con gli oggetti raccolti in decenni e decenni di devozione, per il giro tra le vie del centro abitato, ci si è resi conto del furto.

Dopo il comprensibile sgomento iniziale, sono stati subito avvertiti i carabinieri della stazione di Vernole, che ora conducono le indagini per risalire agli autori dell’atto criminoso. Dal portafogli del sacerdote sono stati inoltre rubati circa 500 euro in contanti.

Oltre all’aspetto religioso e sacrilego, c’è da considerare anche quello economico: si parla di un danno per circa 80mila euro. Anche se un inventario del valore complessivo degli ex voto della Madonna della Neve non era mai stato fatto.

Fortemente scossi e amareggiati per quanto accaduto, il parroco don Mino e l’intera comunità di Strudà sperano ancora in un ripensamento da parte chi ha sottratto le donazioni alla Madonna. E quindi in una restituzione spontanea del maltolto.