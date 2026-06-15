701 posti disponibili nel leccese mentre inizia la Recruiting Week

RECRUITING WEEK: 126 POSTI NEI SETTORI SANITARIO, FARMACEUTICO, SOCIO-SANITARIO E SOCIO-PEDAGOGICO

Fino a giovedì 18 giugno, tutti i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce aprono le porte per ospitare le selezioni della seconda edizione della Recruiting Week di ARPAL Puglia dedicata al comparto sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico. Sono 126 le posizioni aperte presso 45 imprese salentine, tra studi professionali, farmacie, centri di riabilitazione, Rsa, Rssa, cooperative sociali. Si cercano infermieri e infermiere, oss, tecnici e tecniche della riabilitazione psichiatrica, farmacisti/e, educatrici ed educatori sanitari e professionali, fisioterapisti/e, terapisti/e occupazionali, insegnanti e non solo.

Il Report speciale, con tutte le offerte della Recruiting Week è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/49h9hebv .

I colloqui si terranno presso le sedi dei Centri per l’Impiego, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, secondo il seguente calendario:

lunedì 15 giugno: CPI di Gallipoli, Martano e Poggiardo;

CPI di Gallipoli, Martano e Poggiardo; martedì 16 giugno: CPI di Campi Sal., Galatina e Tricase;

CPI di Campi Sal., Galatina e Tricase; mercoledì 17 giugno: CPI di Maglie e Nardò;

CPI di Maglie e Nardò; giovedì 18 giugno: CPI di Lecce e Casarano.

Nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, solo per le persone residenti o domiciliate fuori dalla Puglia, è possibile proporsi per un colloquio da remoto, che sarà fissato tra il 15 e il 30 giugno, compilando il seguente form ➡️https://forms.gle/REhnQdMvUQzyzTrB6

IL REPORT SETTIMANALE: 701 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva un totale di 575 posizioni aperte, che si aggiungono alle 126 della Recruiting week. Il comparto che traina nettamente la richiesta è il settore turismo, ristorazione e food delivery, che offre 165 inserimenti. Seguono, con numeri significativi, il settore costruzioni e installazione impianti con 86 posizioni e il settore pulizie e multiservizi con 78 posti. Notevole anche la richiesta nelle telecomunicazioni, che conta 60 posizioni, seguito dal commercio con 41 offerte. Il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero conta 33 disponibilità, il comparto dell’ industria del legno offre 27 posizioni, il settore metalmeccanico ne ha 19 seguito dal settore della riparazione veicoli e trasporti con 15 disponibilità. Il settore amministrativo e informatico propone 14 posti, il settore bellezza e benessere ne offre 10, il comparto della sanità e servizi alla persona mette a disposizione otto offerte alle quali si aggiungono le 126 disponibilità riservate alla Recruiting Week, infine agricoltura e ambiente offrono sei posizioni, e il settore pedagogico ne registra una. Per il Collocamento Mirato, sono disponibili otto posizioni per persone appartenenti a categorie protette (art. 18 L. 68/99) e quattro per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99).

Il bollettino include, infine, offerte per nove tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.