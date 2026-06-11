Rapina a mano armata a Sogliano Cavour: colpo da 5mila euro

SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Ancora una rapina a mano armata consumata ai danni di un supermercato in Salento. Questa volta ad essere preso di mira il supermercato Coop di Sogliano Cavour, in via Cutrofiano, poco prima dell’orario di chiusura.

Intorno alle 20.30, due malviventi con il volto coperto e a bordo di una moto di grossa cilindrata hanno preso di mira l’attività commerciale. Secondo la prima ricostruzione, i complici hanno agito con estrema rapidità e coordinazione: mentre uno è rimasto all’esterno a motore acceso per garantire la fuga, l’altro ha fatto irruzione nel locale armato di pistola.

Per azzerare ogni tentativo di reazione da parte dei presenti, il rapinatore ha esploso un colpo d’arma da fuoco in aria. Il bossolo e l’ogiva, successivamente recuperati sul posto, hanno confermato l’utilizzo di un’arma reale e non a salve. Sotto minaccia, il personale è stato costretto a consegnare l’incasso custodito nelle casse, stimato provvisoriamente intorno ai 5.000 euro.

Nonostante i momenti di forte apprensione, nessuno tra i dipendenti e i clienti presenti nel punto vendita ha riportato lesioni.

Arraffato il bottino, il malvivente ha raggiunto il complice all’esterno e i due si sono dileguati a forte velocità, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli. I militari hanno avviato i rilievi tecnici di rito e iniziato ad acquisire le testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.