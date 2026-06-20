Anziano intrappolato tra le fiamme nel suo terreno: salvato in extremis dalla Protezione Civile

CASTRIGNANO DEL CAPO (Lecce) – Un dramma sfiorato e un salvataggio provvidenziale, questa mattina in zona Sterne, nei pressi del cimitero di Castrignano del Capo, dove un uomo di 90 anni ha rischiato la vita all’interno di un terreno di sua proprietà.

L’anziano è rimasto intrappolato in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento, nel disperato tentativo di domare il rogo da solo.

A evitare il peggio è stato il tempestivo intervento dei volontari della Protezione Civile. La squadra, impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio, ha notato una densa colonna di fumo alzarsi dalla zona e si è diretta immediatamente sul posto.

Una volta entrati nel perimetro del terreno, i volontari si sono trovati di fronte all’anziano, ormai privo di forze e circondato dal fuoco.

I soccorritori hanno agito rapidamente: mentre una parte della squadra si occupava di estrarre l’uomo dal fronte del fuoco, gli altri volontari hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo.

Il 90enne, trovato in evidente stato confusionale e fortemente disidratato a causa del calore e dell’inalazione di fumo, è stato immediatamente affidato alle cure degli operatori del 118, giunti sul posto con un’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Gagliano del Capo per i rilievi del caso e la Polizia Locale, che ha fornito il supporto necessario per ultimare le operazioni di messa in sicurezza dell’intera area