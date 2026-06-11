A Casarano sabato 13 giugno il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa presenterà il suo libro “I giorni di Lennon. Da musicista a leggenda”

CASARANO (Lecce) – Nel cuore del Salento, a Casarano, nasce MERVM IN CENTRVM, un nuovo hub culturale: dalle presentazioni di libri alla musica live, tra calici e canzoni, vini e vinili, suggestioni e passioni condivise.

Il taglio del nastro è fissato per sabato 13 giugno alle ore 20:00. Per la serata inaugurale, lo spazio ospiterà il giornalista, scrittore e critico musicale Michelangelo Iossa, che presenterà la sua biografia “I Giorni di Lennon” (Diarkos Editore). Il volume, che vanta interviste speciali a Yoko Ono Lennon, Julian Lennon e Sean Ono Lennon, verrà raccontato in un format dinamico e immersivo, coordinato da Mariangela Simone e arricchito da momenti musicali e dall’ascolto di brani che faranno da contrappunto alla narrazione, celebrando il mito dell’ex Beatle: la vocalist Maria Nives Elia e il chitarrista Davide Esposito impreziosiranno l’incontro di sabato 13 giugno.

Il chitarrista salentino Davide Esposito – con la band Better Lab – è divenuto molto celebre sul web per aver suonato “Bohemian Rhapsody” dei Queen, integrando perfettamente l’assolo di chitarra con i rintocchi delle campane del campanile di Montesano Salentino. Il video ha conquistato anche il leggendario chitarrista dei Queen, Brian May, che lo ha ricondiviso sui suoi profili social definendolo “il suo video preferito”.

MERVM IN CENTRVM si candida a diventare un autentico hub, un punto di riferimento per il territorio salentino. Non una semplice enoteca, ma una vera e propria “bottega culturale” dove il calice incontra il territorio, dove la lettura si sposa con la convivialità e dove ogni serata promette di trasformarsi in un’esperienza sensoriale a tutto tondo.