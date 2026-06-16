Associazione Nazionale Doone Elettrici, giovedì al Museo Castromediano di Lecce la presentazione del libro sulla fondatrice Carlotta Orlando

LECCE – “Carlotta Orlando fra due epoche e due mondi” (Rubbettino Editore) è il titolo del libro che si presenta giovedì 18 giugno alle 17.30 presso l’auditorium del Museo provinciale “Sigismondo Castromediano” di Lecce.

A dialogare con l’autrice Elvira Valleri sul libro – che si avvale della prefazione di Marisa Fagà, presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici – il prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno e Maria Antonietta Aiello, rettrice dell’Università del Salento; prevista la proiezione di un docufilm sulla storia dell’Ande. Conduce Ginevra Gravili di Ande Lecce, saluti istituzionali del sindaco Adriana Poli Bortone, ringraziamenti e chiusura dei lavori a cura della presidente di Ande Lecce Maria Luisa Morroi Capasa. Al sassofono il maestro Fulvio Palese.

La storia di Carlotta Orlando (1902-1997) attraversa famiglia, politica e impegno civile. Dall’educazione aristocratica alla partecipazione pubblica nell’Italia del Novecento, il libro ricostruisce relazioni, scelte e battaglie di una donna che, tra silenzi e responsabilità, contribuisce alla nascita della cittadinanza femminile e alla vita democratica del Paese. Figlia di Vittorio Emanuele Orlando, Carlotta fonda infatti nel 1946 l’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), ispirata ai modelli statunitensi e all’associazionismo femminile propugnato da Eleanor Roosevelt, e nel dopoguerra si dedica alla valorizzazione del ruolo politico delle donne, promuovendo una partecipazione consapevole e non partitica: esattamente lo spirito dell’Ande, associazione che promuove l’impegno civico ma non si riconosce in alcun partito politico.