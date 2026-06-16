/a>

HomeCulturaAssociazione Nazionale Doone Elettrici, giovedì al Museo Castromediano di Lecce la presentazione...
Cultura

Associazione Nazionale Doone Elettrici, giovedì al Museo Castromediano di Lecce la presentazione del libro sulla fondatrice Carlotta Orlando

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2016 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging

Contenuto protetto da copyright © Corriere Salentino - Tutti i diritti riservati.