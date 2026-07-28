Il Festival Organistico del Salento approda a Minervino di Lecce con Federica Iacovelli

Mercoledì 29 luglio, alle ore 21, il Festival Organistico del Salento approda a Minervino di Lecce, nella Chiesa di Sant’Antonio – Ex Convento, con un appuntamento per la sezione “altre tastiere” che avrà come protagonista la pianista Federica Iacovelli, accanto allo storico organo Carlo Sanarica del 1732, restaurato nel 1997 da Paolo Bevilacqua.

Federica Iacovelli è una delle giovani pianiste emergenti più promettenti del panorama pugliese. Ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di cinque anni, diplomandosi con lode al Conservatorio “U. Giordano” di Rodi Garganico. Ha perfezionato la propria formazione con Vincenzo Maltempo, Gianluca Luisi, Stefania Argentieri e Francesco Mastromatteo, conseguendo inoltre il Master di Perfezionamento al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e proseguendo gli studi presso l’Accademia di Musica di Pinerolo.

Svolge un’intensa attività concertistica in Italia, ospite di festival e istituzioni di rilievo, tra cui la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, il Monferrato Classic Festival e numerose rassegne pugliesi e nazionali. Tra i suoi progetti più significativi figura il recital tematico Giochi d’Acqua, presentato anche a Palazzo Discanno di Trani. Dotata di una spiccata sensibilità interpretativa, affronta un repertorio che spazia dalla grande letteratura pianistica classica e romantica fino alla musica contemporanea, comprendendo anche prime esecuzioni.

Il programma si aprirà con l’Andante dalla Sonata BWV 528 di Johann Sebastian Bach nella trascrizione di August Stradal, per proseguire con le Deux Légendes di Franz Liszt, dedicate a San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola. La seconda parte sarà dedicata alla scuola pianistica russa con due Preludi op. 16 di Aleksandr Skrjabin e la Sonaten-Triade op. 11 di Nikolaj Medtner, considerata uno dei capolavori del repertorio pianistico del Novecento.

L’appuntamento che rientra nella sezione del Festival “altre tastiere” conferma il ruolo che il Fos ha assunto nell’attività della valorizzazione di aree Musicali attinenti