Torna la Sagra della Massa a Minervino

Minervino celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Massa, giunta alla sua 17ª edizione

​MINERVINO DI LECCE – Due serate all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni popolari animeranno il cuore di Minervino di Lecce con il ritorno della Sagra della Massa, appuntamento ormai consolidato dell’estate salentina, organizzato dalla Pro Loco Minerva.

​L’evento, giunto alla 17ª edizione, si svolgerà nelle serate del 5 e 6 agosto in Largo Padre Pio, pronto ad accogliere residenti, turisti e appassionati della gastronomia locale per una festa che celebra i sapori autentici del territorio.

​Protagonista indiscussa della manifestazione sarà la Massa, piatto simbolo della tradizione minervinese, preparato secondo l’antica ricetta tramandata di generazione in generazione. Tra le grandi novità di quest’anno nasce il Burger Minerva, un’iniziativa pensata per dimostrare come tradizione e innovazione possano convivere. Non un semplice panino, ma un vero e proprio progetto che racconta il territorio attraverso i suoi sapori, preparato con il pane del forno locale e con una selezione di prodotti eccellenti: il capocollo della Braceria Baccaro, la stracciatella del Caseificio Marzo e i sottoli dell’Azienda Vizzino. Accanto a queste proposte, gli stand offriranno un ricco percorso tra i profumi e le specialità della cucina salentina.

​Una sagra pensata per tutti, ma che vedrà i giovani grandi protagonisti: per loro il divertimento è assicurato! Dopo la musica che accompagnerà la cena, la festa proseguirà infatti nel post serata con un coinvolgente DJ set, accompagnato da spritz e cocktail preparati con il Dr Gin di Luigi Fruni, insieme all’Amaro Minerva e alle altre specialità di Infuso Natura, l’azienda di Sergio Urso.

​L’idea guida di questa edizione è fare della Sagra della Massa non solo un momento di festa e convivialità, ma anche un’importante vetrina per le attività del posto. Promuovere e sostenere le imprese locali significa valorizzare il lavoro di chi opera ogni giorno con dedizione e rafforzare l’identità della comunità: un patrimonio gastronomico e umano che continua a raccontare la storia e le radici di Minervino.

​L’invito della Pro Loco Minerva è rivolto a famiglie, gruppi di amici e turisti: il 5 e 6 agosto Minervino di Lecce aprirà le sue porte per due serate di festa, gusto e tradizione, nel segno dell’accoglienza e della riscoperta delle eccellenze locali.

Maria Taccogna