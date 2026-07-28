Responsabilità sanitaria, dopo l’assoluzione penale ancora aperta la via risarcitoria

Responsabilità civile oltre l’assoluzione penale

Nel Salento, come altrove, la responsabilità sanitaria resta una delle materie in cui il confine tra giudizio penale e giudizio civile genera più equivoci, spesso a danno delle famiglie coinvolte. Un caso seguito da Renna Studio Legale di Nardò, giunto di recente a conclusione in secondo grado, offre un esempio utile a chiarirlo.

Nella vicenda, lo studio aveva assistito la famiglia di una vittima di un presunto errore medico nella redazione della querela che aveva dato avvio al procedimento penale a carico dei sanitari coinvolti. Al termine delle indagini, lo studio ha scelto di non costituirsi parte civile, utilizzando parte degli atti raccolti in sede penale nel giudizio civile promosso in autonomia. Il procedimento penale si è concluso con l’assoluzione di tutti i medici. Il giudizio civile ha seguito una strada diversa. Il giudice di primo grado ha riconosciuto ai familiari il danno patrimoniale, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno terminale, cioè il pregiudizio sofferto dalla vittima nella consapevolezza degli ultimi istanti di vita. La Corte d’Appello ha confermato l’impianto della decisione, escludendo soltanto quest’ultima voce di danno.

Il caso illustra un principio che nella pratica ricorre spesso, e che resta poco conosciuto fuori dagli ambienti tecnici: l’assoluzione in sede penale non preclude, di per sé, il riconoscimento della responsabilità civile, che si fonda su un accertamento autonomo e su un diverso standard probatorio. È un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che distingue nettamente l’accertamento penale, retto dal criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, da quello civile, fondato sul più probabile che non. È una distinzione che pesa concretamente sulla vita delle famiglie coinvolte, spesso convinte che l’esito del processo penale segni anche la sorte del risarcimento, e che invece può seguire un percorso del tutto diverso quando la strategia processuale viene costruita fin dall’inizio con questa consapevolezza.

È una distinzione che vale la pena tenere a mente ogni volta che la cronaca affianca un’assoluzione penale a una richiesta di risarcimento: sono due giudizi diversi, fondati su presupposti diversi, e l’esito dell’uno non decide automaticamente le sorti dell’altro. avv. Alessandra De Benedittis e avv. Riccardo Renna.