Aggredirono e rapinarono tre extracomunitari all’esterno di un bar: condanna definitiva per aggressori

TREPUZZI (Lecce) – Picchiarono e rapinarono il 30 settembre del 2017 tre giovani originari della Sierra Leone “armati” di una mazza da baseball e di un pugnale. La Corte di Cassazione, nelle scorse ore, ha dichiarato inammissibili i ricorsi e confermato le condanne a 7 anni e 4 mesi (da 7 anni e 6 mesi in primo grado) nei confronti di Luca Giuseppe Cesaria, di 32 anni; Giuseppe Pellegrino, di 30 e Cristian Lazzari, di 42, accusati di rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia con armi.

L’aggressione si verificò all’esterno di un bar che sorge sulla via principale del paese. I tre avrebbero strappato dal collo di un giovane straniero due catenine d’oro per un valore complessivo di 140 euro. Il bilancio risultò estremamente pesante: A.S. riportò un trauma contusivo alla gamba e al ginocchio sinistro giudicati guaribili in sei giorni; A.T., un trauma costale causato dai colpi inferti da una mazza da baseball mentre S.D.K. subì un trauma al torace sinistro.

Le indagini, pochi giorni dopo, consentirono di risalire ai tre presunti aggressori. I carabinieri di Trepuzzi, al comando del luogotenente Giovanni Papadia, visionarono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le vittime, una volta accompagnate in caserma, identificarono in foto i presunti aggressori. Le risultanze investigative hanno così trovato una sponda in un’aula di Tribunale sia in primo che in secondo grado.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Ladislao Massari, Antonio Savoia, Marco Pezzuto e Ivan Feola. Per i tre ragazzi, vittima dell’aggressione, assistiti dall’avvocato Luigi Renna, è stato confermato il risarcimento del danno in separata sede.