Ancora una rapina nella stazione di servizio colpita appena una settimana fa

Galatone (Lecce) – Stazione di servizio presa di mira con due colpi nel giro di appena una settimana l’uno dall’altro.

L’ultima rapina a mano armata nella tarda serata di ieri, ai danni della “Tundo petrol station” in via Almirante, a Galatone.

Un malvivente, da solo e col volto coperto da un casco integrale, è arrivato a bordo di uno scooter. Coltello in mano, ha intimato ad un dipendente della stazione di carburanti di consegnargli il contante a disposizione. E una volta preso il bottino (si parla di un centinaio di euro) si è dileguato con lo scooter, facendo perdere le sue tracce.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Gallipoli.

Una settimana fa, lo stesso copione, ma con un bottino ben più consistente di circa 2mila euro.

I carabinieri conducono le indagini per capire se si tratta dello stesso rapinatore solitario e per identificarlo anche grazie all’aiuto di qualche dettaglio, magari registrato dalle immagini di videosorveglianza dell’area di servizio.