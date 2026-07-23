Serie C maschile: completato lo staff tecnico per la nuova stagione

LECCE – La formazione di Serie C maschile definisce il proprio assetto tecnico in vista del prossimo campionato. Al fianco del capo allenatore Daniele Michelutti ci saranno Gioele Galati, confermato nel doppio ruolo di primo assistente e preparatore fisico, e la novità Stefano De Carlo, entrato nel progetto societario come secondo assistente e co-allenatore dell’Under 19 Gold.

La riconferma di Galati garantisce continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, affidandogli la gestione della preparazione atletica e l’affiancamento tattico in prima squadra.

Stefano De Carlo porta invece un background maturato in contesti di rilievo del basket nazionale, tra cui l’esperienza nelle giovanili della Pallacanestro Varese. Il suo doppio incarico tra prima squadra e Under 19 Gold risponde alla volontà del club di unificare il percorso metodologico tra il settore giovanile e la Serie C.