Musica e spettacolo a Martignano: il “Party Salento Show Live” fa tappa al Santuario dell’Abbondanza

MARTIGNANO (Lecce) – Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21.30, la piazzetta del Santuario Maria Santissima dell’Abbondanza di Martignano ospiterà una nuova tappa del Party Salento Show Live. L’evento, a ingresso gratuito, propone oltre due ore di intrattenimento itinerante pensato per un pubblico di tutte le età.

Lo spettacolo ripercorre oltre cinquant’anni di storia musicale, dai grandi successi degli anni Settanta fino alle hit più recenti, alternando dj set, performance dal vivo, animazione e contributi video. Sul palco si esibiranno i creatori del format Massimo Manca, Mauro Stiky e Street Angel, affiancati da un cast di cantanti, ballerini e performer.

La serata sarà trasmessa in diretta nazionale su Radio Studio Più e disporrà di una produzione tecnica comprensiva di allestimenti luminosi e un Ledwall di oltre 40 metri quadrati ad alta definizione per la proiezione di scenografie digitali.

Nato dall’iniziativa di un collettivo di dj locali, il Party Salento Show Live ha consolidato negli anni la propria presenza nelle piazze del Mezzogiorno, fondendo musica dal vivo, visual art e tecnologia.