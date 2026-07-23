Pallacanestro A9 Nardò promossa: ufficiale l’ammissione in Serie B Interregionale

NARDÒ – La Pallacanestro A9 Nardò disputerà il campionato di Serie B Interregionale nella stagione sportiva 2026/2027. L’ufficialità è arrivata con la delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha accolto la richiesta di ammissione della società.

Il traguardo sportivo corona gli sforzi di un’intera annata, chiusa al primo posto in regular season e culminata con l’accesso alla finale playoff. La dirigenza ha espresso profonda gratitudine ai vertici nazionali della FIP, nella persona del presidente Gianni Petrucci, e al Comitato Regionale pugliese, guidato da Marco Stasi e dal vicepresidente Valentino Mandolfo.

I ringraziamenti del club sono stati estesi anche a tutto lo staff, agli atleti, agli sponsor e alla tifoseria. “Da oggi inizia una nuova sfida, si legge nella nota della società, siamo pronti a rappresentare Nardò e a portare ancora più in alto il nome di Andrea con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di crescere di sempre”.