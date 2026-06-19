Assalto armato in farmacia, bandito solitario fugge a piedi col bottino

ARADEO – Rapina nella serata di ieri ai danni della farmacia San Nicola di Aradeo. Un uomo con il volto nascosto da un casco integrale da motociclista è entrato nell’attività e, armato di un taglierino, ha minacciato una dipendente facendosi consegnare l’incasso, pari a circa 400 euro.

Ottenuto il denaro, il malvivente si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita.

Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Aradeo, intervenuti insieme ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gallipoli.

Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per risalire all’identità del responsabile, che potrebbe aver agito con l’appoggio di un complice.