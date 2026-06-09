Astràgali Teatro avvia in Tunisia i workshop del progetto internazionale “ABC – The Alphabet of Love”

Continuano le attività del progetto “ABC – The Alphabet of Love” che, avviato lo scorso anno, prosegue con il workshop internazionale intensivo di tre giorni organizzato dal Centre Culturel Aykart di Tunisi presso il Centro d’Arti Drammatiche e Sceniche di Kef e tenuto da Fabio Tolledi, regista, direttore artistico di Astràgali Teatro e Presidente del Centro Italiano dell’ITI – International Theatre Institute UNESCO. Il workshop si tiene dall’8 al 10 giugno, nell’ambito di un International Host Lab, ed è rivolto agli studenti del dell’Istituto d’Arti Drammatiche e Sceniche di Kef.

“ABC (Arts/Borders/Communities) – The Alphabet of Love”, coordinato da Astràgali Teatro, in partenariato con Grotowski Institute (Polonia), Centre Culturel Aykart (Tunisia), Fundación de la Danza ‘Alicia Alonso’ dell’Università Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna), Musei e Gallerie Municipali di Podgorica (Montenegro) e AVR LAB del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia) è uno dei pochi con durata triennale approvati in tutta Europa nell’ambito del programma Creative Europe dell’Unione Europea. Il nome del progetto rielabora il titolo dell’opera di Brecht “L’Abicì della guerra” ed è incentrato su un complesso programma di attività artistiche multidisciplinari, pensato per promuovere lo scambio culturale e la pace attraverso il teatro.

Nello specifico, il Workshop si sviluppa come un laboratorio di selezione di giovani artisti che vengono coinvolti in un discorso sul concetto di ospitalità, tenendo in considerazione le specificità dei luoghi in cui si opera, e attuando, inoltre, un particolare lavoro sul corpo nella pratica teatrale.

Successivamente, Astràgali Teatro completa la sua esperienza in Tunisia con lo spettacolo “Fimmene!”, una delle sue produzioni storiche più apprezzate a livello internazionale, portato in scena il 21 e 22 giugno.

Come in tutte le iniziative che compongono l’intero progetto “ABC”, anche in quella del workshop intensivo il teatro diventa strumento efficace per lo scambio tra culture differenti e prova concreta di una possibile convivenza tra i popoli, lontana dalle attuali ostilità e violenze.