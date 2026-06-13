Blitz antidroga nel Capo di Leuca: sequestrati crack, cocaina e il “libro mastro” dei clienti. Due denunce

TAURISANO (Lecce) – Giri di vite contro lo spaccio di stupefacenti nel basso Salento. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano, nel corso di due distinte e fulminee operazioni condotte tra il 9 e l’11 giugno 2026, hanno inferto un duro colpo al mercato locale della droga. Il bilancio è di due persone denunciate a piede libero, oltre al sequestro di diverse dosi di crack e cocaina, bilancini di precisione, telefoni, denaro contante e persino un’agenda con la contabilità dei clienti.

Il primo intervento è scattato il 9 giugno lungo la strada statale 274, in località Presicce–Acquarica. I poliziotti hanno intercettato e fermato un’auto con tre persone a bordo. A tradire il conducente, un 37enne di Alessano, sono stati l’eccessivo nervosismo e un vistoso rigonfiamento nella tasca dei pantaloncini.

La perquisizione personale ha fatto saltare fuori un pacchetto di sigarette modificato, all’interno del quale erano nascosti 8,18 grammi di crack e 2,15 grammi di cocaina, oltre a una banconota da 20 euro. Nell’abitacolo dell’auto è stata ritrovata anche la chiave di una Fiat di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Il vero e proprio “quartier generale” dello spaccio è stato però scoperto poco dopo, durante la perquisizione nell’abitazione del 37enne. Qui gli agenti hanno sequestrato materiale plastico e strumenti per il confezionamento delle dosi; un bilancino di precisione; un’agenda manoscrittacontenente elenchi di numeri di telefono, ritenuta il registro dei clienti.

Mentre i poliziotti erano ancora all’interno dell’appartamento, ha suonato al citofono un cliente, un uomo già noto alle forze dell’ordine. Trovatosi faccia a faccia con un agente in borghese, il “visitatore” ha tentato goffamente di nascondere delle banconote in tasca, balbettando di dover restituire 30 euro al padrone di casa. Una scusa che non ha convinto gli inquirenti. Il 37enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione (per via della chiave dell’auto misteriosa).

Il secondo episodio si è verificato intorno alle ore 2:00 della notte dell’11 giugno. Una pattuglia del Commissariato di Taurisano, durante un controllo in una strada di campagna completamente buia, ha notato due auto affiancate con i fari accesi, presumibilmente a metà di uno scambio.

Alla vista dei lampeggianti, una delle due vetture è ripartita a tutta velocità, riuscendo a dileguarsi nel buio delle campagne circostanti. L’altra auto è stata invece prontamente bloccata. A bordo c’erano due giovani, tra cui un 18enne di Ruffano visibilmente agitato.

Il motivo dell’ansia è stato scoperto quasi subito: il ragazzo nascondeva all’interno della boccauna bustina di plastica trasparente contenente 11 dosi già sigillate (6 di crack per 1,6 grammi e 5 di cocaina per 1,5 grammi). Sul sedile, accanto a lui, c’erano anche due smartphone e un portafoglio con 195 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il neo-maggiorenne è stato deferito in stato di libertà.