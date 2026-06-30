Casa della Comunità di Taurisano, l’opposizione lancia l’allarme: “A che punto sono i lavori? Rischiamo di perdere il presidio?”

TAURISANO – La riduzione del numero delle Case della Comunità finanziate dal PNRR e le incertezze sui tempi di completamento dei cantieri accendono il dibattito anche a Taurisano, dove i consiglieri comunali di opposizione Giovanni Liuzzi, Valeria Caroli, Lina Normanno, Raffaele Stasi, Fabrizio Preite ed Emilio Orlando hanno presentato un’interrogazione urgente indirizzata al presidente della Regione Puglia e al sindaco del Comune per fare piena luce sul futuro della struttura cittadina.

Nel documento, i sei consiglieri ricordano come, secondo le notizie diffuse dagli organi di stampa tra il 24 e il 26 giugno, il piano regionale delle Case della Comunità sarebbe stato profondamente ridimensionato, passando dall’obiettivo iniziale di 121 strutture a un nuovo target di 78. Di queste, evidenziano, soltanto 42 risulterebbero pronte entro la scadenza del 30 giugno, mentre le altre 36 sarebbero ancora incomplete. Per la provincia di Lecce, inoltre, le strutture operative sarebbero soltanto 16, articolate in tre Hub e tredici Spoke.

I firmatari sottolineano però anche il quadro di incertezza istituzionale che si è creato. Da una parte, osservano, stampa e opposizioni parlano di un taglio a 78 strutture; dall’altra la Regione Puglia ha diffuso note ufficiali nelle quali contesta i ritardi e sostiene che il target europeo, rimodulato dopo la decisione ECOFIN del dicembre 2023, sia pari a 93 Case della Comunità, assicurando che i lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma e senza rischio di perdere i finanziamenti del PNRR. “Vi è un quadro di forte incertezza istituzionale sui numeri reali”, scrivono i consiglieri, evidenziando la necessità di chiarire definitivamente quale sia la situazione.

Nell’interrogazione si richiama anche la situazione della provincia di Lecce, dove inizialmente erano previste 24 Case della Comunità. I consiglieri affermano che recenti sopralluoghi istituzionali avrebbero documentato diversi cantieri in condizioni di “stallo totale”, con il rischio di non rispettare le rigide scadenze fissate dall’Unione europea. A ciò si aggiungerebbe la carenza di personale medico e infermieristico necessario per rendere realmente operativi i nuovi presìdi. A sostegno di questa preoccupazione viene ricordato anche l’accordo collettivo nazionale sottoscritto il 23 giugno scorso, che prevede l’impiego dei medici di medicina generale fino a sei ore settimanali nelle Case della Comunità per fronteggiare l’emergenza degli organici.

Secondo i consiglieri, proprio questi elementi alimentano forti timori per il futuro della Casa della Comunità di Taurisano. Nel documento evidenziano infatti che lo stato di avanzamento dei lavori risulterebbe “allarmante”, essendo ancora limitato alla sola realizzazione del grezzo, e avvertono che l’approssimarsi delle scadenze e la confusione sui nuovi target regionali fanno temere che la struttura possa rientrare tra quelle destinate a essere definanziate, lasciate incompiute oppure trasformate in semplici “scatole vuote”.

Per questo motivo l’opposizione formula quattro richieste puntuali. La prima riguarda l’effettivo inquadramento della Casa della Comunità di Taurisano nel nuovo piano regionale del PNRR, chiedendo se la struttura rientri con certezza nel target definitivo, “siano esse 78 o 93 a livello regionale”. La seconda punta a conoscere le reali tempistiche previste per ultimare i lavori, effettuare il collaudo e completare la rendicontazione dell’opera, ritenendo che l’attuale stato “al grezzo” appaia incompatibile con le imminenti scadenze del PNRR.

La terza domanda è rivolta al sindaco, al quale viene chiesto quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti dell’ASL Lecce e dell’assessorato regionale alla Sanità per scongiurare il blocco del cantiere e la possibile perdita dei fondi europei. Infine, i consiglieri domandano quale sia la programmazione dell’ASL per garantire la copertura del personale medico, infermieristico e di supporto della futura Casa della Comunità, affinché, una volta completata, possa effettivamente erogare tutti i servizi previsti ai cittadini e non resti una struttura priva delle risorse umane necessarie.