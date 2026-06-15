Quattro feriti in uno scontro tra due auto, il più grave portato in ospedale in codice rosso

Taurisano-Miggiano (Lecce) – Quattro feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in codice rosso, in seguito al violento scontro tra due auto.
Il grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 374, che collega Taurisano e Miggiano, tra una Ford Focus e un’Alfa Romeo 159. Le vetture sono finite fuori strada e una si è ribaltata in area di campagna.
Ad avere la peggio sono stati proprio i tre occupanti della Alfa Romeo. E, come detto, uno in particolare ha riportato le ferite più gravi ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.
A lanciare l’allarme e prestare i primi soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, tra cui una vigilessa fuori servizio. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Specchia, i colleghi della Radiomobile di Tricase e i Vigili del Fuoco di Tricase.
Per poter effettuare i soccorsi e per i rilievi che aiutino a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, la strada è stata bloccata al traffico con inevitabili rallentamenti e deviazioni su percorsi alternativi.
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