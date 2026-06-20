Blitz dei Carabinieri a Castrì: sventato un rave party abusivo, 30 identificati

CASTRÌ DI LECCE (Lecce) – Un potenziale evento musicale non autorizzato è stato sventato nel primo pomeriggio di oggi dai Carabinieri a Castrì di Lecce.

L’operazione è scattata grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato il transito di diversi veicoli sospetti diretti verso un’area isolata del territorio comunale.

Le pattuglie dell’Arma hanno raggiunto tempestivamente il luogo indicato e hanno avviato i controlli prima che la musica potesse iniziare, identificando complessivamente circa 30 persone già presenti sul posto.

L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di bloccare l’iniziativa sul nascere, evitando possibili criticità e garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica senza che si registrassero tensioni.

L’operazione si è conclusa senza particolari problemi, ma le attività investigative dell’Arma rimangono tuttora in corso per individuare e identificare gli organizzatori del raduno clandestino.