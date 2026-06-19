“Botte alla compagna incinta per impedirle attività diverse da quelle di casa”: “Casi sporadici”, assolto

LECCE – Avrebbe maltrattato la convivente di due anni più giovane di lui anche davanti ai figli piccoli. Offese, insulti, aggressioni. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati, un 39enne leccese era stato allontanato da casa con un provvedimento disposto dalla giudice Giulia Proto a seguito della denuncia della persona offesa. Il 39enne, però, a fine processo è stato assolto. L’istruttoria ha evidenziato in virtù di screenshot, foto e audio depositati dall’avvocato difensore Giuseppe De Luca, che i tre/quattro episodi nell’arco di una relazione ventennale non potevano configurare il reato di maltrattamenti in assenza dei requisiti della reiterazione e dell’abitualità.

E il tribunale – giudice monocratico Fabrizio Malagnino – ha mandato assolto l’imputato perché il fatto non sussiste dichiarando cessata l’efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento nonostante una richiesta di condanna di tre anni. Secondo quanto raccontato, dal 2023, la donna avrebbe vissuto un incubo. Mosso da una forte gelosia, il compagno le avrebbe impedito di occuparsi di attività diverse da quelle riguardanti la casa e la crescita dei figli allontanandola dalla famiglia di origine e dagli amici.

In un’occasione l’avrebbe minacciato: “Ti taglio la gola”; in un’altra occasione avrebbe tentato di soffocarla, mentre era incinta le avrebbe lanciato addosso un tavolo; nel maggio 2024 le avrebbe sferrato un pugno allo zigomo; ad agosto 2025 l’avrebbe colpita all’occhio destro dopo averla minacciata: “Vuoi vedere che ti impizzo?” brandendo al suo indirizzo e davanti al figlio piccolo una bottiglia di birra; a settembre 2025, intervenuta in difesa del figlio mentre litigava con il padre, sarebbe stata spinta e poi colpita con numerosi calci al braccio sinistro.

Il 5 novembre, nel corso di un litigio, e alla presenza dei figli piccoli, sarebbe stata offesa. In più occasioni, poi, l’uomo avrebbe danneggiato gli oggetti presenti in casa e, in un’altra circostanza, una delle porte dell’abitazione sferrando un pugno contro l’uscio. E poi le offese ripetute: “Pazza”; “malata”; “ignorante” sia in pubblico che in privato. a parere della giudice, l’odierno indagato si è reso responsabile di condotte aggressive e violente ma non risulta in grado di riconoscere la portata e la gravità dei comportamenti che vengono minimizzati e ritenuti lontani da forme di violenza.

Per la gip sussisteva il pericolo di reiterazione dei reati che avrebbe costretto la vittima a vivere temendo per la propria incolumità dal momento. Il processo, però, ha raccontato un’altra storia ridimensionando i fatti.