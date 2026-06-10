Ceramiche Keope: il valore del gres porcellanato tra cultura progettuale e innovazione produttiva

L’architettura contemporanea richiede materiali capaci di rispondere a esigenze sempre più articolate. Prestazioni tecniche, qualità estetica, durabilità e sostenibilità rappresentano oggi criteri fondamentali nella definizione degli spazi, sia in ambito residenziale sia nei grandi progetti destinati all’ospitalità, al retail e al contract.

In questo scenario, Ceramiche Keope si distingue come una delle realtà italiane che hanno contribuito a ridefinire il ruolo del gres porcellanato nel progetto contemporaneo.

Fondata nel 1995 nel distretto ceramico emiliano e oggi parte del Gruppo Concorde, l’azienda ha consolidato nel tempo una presenza internazionale che si estende a oltre 80 Paesi. Una capacità produttiva superiore ai 6 milioni di metri quadrati annui conferma la dimensione raggiunta dal brand, che continua a sviluppare le proprie attività mantenendo un forte legame con la tradizione manifatturiera italiana.

Superfici pensate per accompagnare il progetto

L’approccio di Ceramiche Keope si fonda sulla convinzione che una superficie non debba limitarsi a svolgere una funzione tecnica. Ogni collezione nasce infatti con l’obiettivo di contribuire alla costruzione dell’identità di uno spazio, favorendo un dialogo equilibrato tra estetica, funzionalità e contesto architettonico.

La ricerca condotta dall’azienda si traduce in superfici caratterizzate da elevati standard qualitativi e da una notevole versatilità applicativa. Resistenza all’usura, affidabilità, sicurezza e semplicità di manutenzione rendono il gres porcellanato una soluzione adatta a molteplici destinazioni, dagli ambienti domestici agli spazi pubblici ad alta frequentazione.

La materia come fonte di ispirazione

Autentico elemento distintivo della proposta di Ceramiche Keope è rappresentato dalla capacità di reinterpretare materiali e suggestioni provenienti dalla tradizione architettonica attraverso il linguaggio della ceramica. Pietra, marmo, legno, cemento e resina diventano punti di partenza per collezioni che puntano a restituire profondità visiva, equilibrio cromatico e ricchezza materica.

Anche le superfici ispirate alla terracotta contribuiscono ad ampliare il linguaggio progettuale del brand. Il gres effetto cotto, in particolare, traduce in chiave contemporanea un patrimonio estetico profondamente radicato nella cultura architettonica italiana. Cromie avvolgenti, sfumature naturali e suggestioni provenienti da differenti regioni vengono rielaborate per dare vita a superfici dal forte impatto materico.

Formati e soluzioni per ambienti diversi

L’ampiezza dell’offerta consente di affrontare esigenze progettuali eterogenee. Formati, finiture e spessori differenti permettono infatti di sviluppare soluzioni coordinate per spazi interni ed esterni, favorendo una continuità visiva sempre più ricercata nell’architettura contemporanea.

Aree living, cucine, zone wellness, terrazze e ambienti outdoor possono così essere progettati attraverso un linguaggio coerente, in grado di valorizzare il rapporto tra architettura e materia.

Tecnologia e sostenibilità come fattori strategici

Lo sviluppo delle collezioni è sostenuto da un costante investimento nella ricerca e nell’innovazione produttiva. L’evoluzione dei processi industriali consente all’azienda di migliorare continuamente le caratteristiche tecniche delle superfici e di ampliare le possibilità applicative del gres porcellanato.

Parallelamente, Ceramiche Keope porta avanti un percorso orientato alla sostenibilità ambientale attraverso pratiche di economia circolare che comprendono il recupero delle acque di lavorazione, il riutilizzo degli scarti produttivi e l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate.

L’impegno dell’azienda è attestato da certificazioni internazionali come ISO 17889, WELL Building Standard V2 e Declare, oltre che dalla conformità ai protocolli LEED, elementi che testimoniano l’attenzione verso qualità ambientale, trasparenza e responsabilità produttiva.

Una visione internazionale del Made in Italy

La crescita di Ceramiche Keope si inserisce all’interno di un percorso che unisce cultura industriale, ricerca estetica e competenze manifatturiere. Attraverso una proposta capace di dialogare con progettisti, architetti e operatori di tutto il mondo, il brand continua a interpretare il valore del Made in Italy come sintesi tra innovazione e tradizione. Una visione, infine, che contribuisce a rafforzare il ruolo dell’azienda nel panorama internazionale delle superfici ceramiche.