Inaugurazione per la ruota del Rotary a Lecce. Anguilla: “Importante riconoscimento sul piano sociale e filantropico”

Questa mattina è stata inaugurata la ruota, simbolo di Rotary International. Con essa il Rotary adotta la medesima zona verde dove si trova l’istallazione. Fine di un percorso lungo e complesso, a tratti molto difficile per il coinvolgimento di profili amministrativi, organizzativi, economici di notevole rilevanza. Per la neo Presidente Donata Perrone “il coraggio non ci è mancato. Perché le promesse vanno mantenute. Perché il Rotary, per tutto quello che fa, deve avere un simbolo tangibile in un contesto urbano come Lecce. Perché lo dovevo ad Ascanio, a tutti i Presidenti che mi hanno preceduta, al mio Club, al mio CD, a tutti i miei soci straordinari che si sono fidati, affidati ed hanno condiviso fattivamente scelte non semplici, non facili.

Inizio per un nuovo percorso con il prossimo Presidente che, nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’altro Club di Lecce, saprà far diventare questa rotatoria e il suo simbolo un fiore all’occhiello della città”. Soddisfazione dal vicesindaco di Lecce Roberto Giordano Anguilla che ha evidenziato l’importanza del Rotary anche nel capoluogo salentino per la promozione di attività sociali e filantropiche. Per il Vicesindaco Roberto Giordano Anguilla” con quest’opera si rende omaggio al Rotary ed anche agli sforzi che compiono per la città di Lecce”.