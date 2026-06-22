La Ruota del Rotary trova casa a Lecce: inaugurato il simbolo dei valori rotariani

Una giornata (22 giugno 2026) destinata a rimanere nella memoria della città di Lecce e dei Club Rotary Lecce e Rotary Lecce Sud, che hanno visto realizzarsi un progetto a lungo coltivato e fortemente voluto.

Alla presenza delle Autorità rotariane e civili, i Presidenti dei due Club, il Sen. Cosimo Gallo e l’Avv. Donata Perrone, hanno ufficialmente scoperto la Ruota del Rotary, collocata nella rotatoria situata tra viale Don Minzoni, via Torre del Parco, via Orsini del Balzo e via Miglietta, in un’area di grande visibilità e prestigio urbano, a pochi passi dall’antica e maestosa Torre del Parco, che con la sua imponenza caratterizza uno degli scorci più suggestivi della città.

La scelta della location, in uno dei luoghi indicati dal Comune di Lecce “adottabili” da soggetti privati per una migliore gestione dell’arredo e verde pubblico, è stata accettata e condivisa dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Adriana Poli Bortone, nella consapevolezza dell’importanza simbolica dell’iniziativa e del valore che la presenza della Ruota assume per la promozione dei principi che ispirano l’azione del Rotary: servizio, amicizia, solidarietà e attenzione costante verso la comunità.

L’installazione del simbolo rotariano rappresenta non solo un significativo elemento di arredo urbano, ma anche il riconoscimento dell’impegno che i due Club leccesi profondono da anni sul territorio e al di là dei confini nazionali attraverso progetti, iniziative sociali e attività di servizio rivolte al bene comune.

Alla cerimonia ha preso parte una nutrita rappresentanza di soci dei Club Rotary Lecce e Lecce Sud, insieme a numerosi rotariani ed amici provenienti da tutto il Salento.

Un momento particolarmente sentito, vissuto con evidente emozione dai presenti, che hanno accolto con calorosi applausi gli interventi dei Presidenti Cosimo Gallo e Donata Perrone.

A seguire sono intervenuti il Consigliere regionale Paolo Pagliaro e il Vice Sindaco Roberto Giordano Anguilla, I cui contributi hanno ulteriormente sottolineato il valore civico e sociale dell’iniziativa, suggellando una manifestazione che ha unito istituzioni e mondo rotariano nel segno del servizio e dell’appartenenza alla comunità.

Particolarmente significativo e conclusivo è stato l’intervento della Dr.ssa Stefania Mandurino, Assistente del Governatore del Distretto Puglia e Basilicata 2120, Dr. Antonio Bellisario Braia, impossibilitato a partecipare alla cerimonia a causa di un grave lutto familiare. Nel suo intervento, la Dr.ssa Mandurino ha portato il saluto istituzionale del Governatore, sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza dell’impegno rotariano a favore della comunità e delle giovani generazioni.

Citazione d’obbligo merita inoltre la presenza dell’Avv. Antonio Livio Tarentini, che dal 1° luglio 2026 assumerà l’incarico di Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, nonché Socio e Past President del Rotary Club Lecce Sud. La sua partecipazione ha conferito ulteriore prestigio alla manifestazione, testimoniando l’attenzione e la vicinanza del Distretto alle attività promosse dai Club del territorio.