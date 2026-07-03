Blatte nei centri urbani, la Provincia al fianco dei comuni. Chiesto un incontro urgente ad Aqp

LECCE – “La Provincia di Lecce è vicina a tutti i Comuni nella definizione di opportune e concrete iniziative di prevenzione e contrasto di un fenomeno, quello delle blatte, che assume dimensioni sempre più ampie con l’arrivo della stagione estiva. Siamo davanti ad un fenomeno fastidioso, per il quale, se vogliamo conferire piena efficacia a tutte le azioni, risultano fondamentali le attività di coordinamento e di vigilanza sia sulle tempistiche, sia sull’utilizzo di prodotti che portino agli effetti desiderati. È un tema che ha a che fare con l’igiene e con il decoro urbano”. Sono le parole del presidente della Provincia Fabio Tarantino.
Già nei primi giorni di giugno, il numero uno di Palazzo dei Celestini, a seguito delle continue sollecitazioni da parte delle Amministrazioni Comunali, ha inviato una nota ad Acquedotto Pugliese, richiedendo il cronoprogramma degli interventi, che ha prontamente ricevuto e trasmesso a tutti i sindaci, al fine di coordinare e permettere di allineare gli interventi per rendere più efficace l’azione congiunta sulle reti fognarie.
Ora la Provincia di Lecce prosegue a dare seguito alle segnalazioni che continuano ad arrivare rispetto ad alcune criticità diffuse e non ancora superate, come quella nell’abitato di Squinzano, su richiesta del sindaco Mario Pede. Per tutte queste sollecitazioni, il presidente Tarantino inoltrerà un’istanza per un incontro urgente con il responsabile della struttura territoriale operativa di AQP, per valutare in maniera congiunta e coordinata lo stato dell’arte degli interventi e uniformare le operazioni di prevenzione, d’intesa con i Comuni.
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