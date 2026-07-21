Incendio nella notte in un’officina gommista: fiamme domate dopo cinque ore di interventi

LEQUILE (Lecce) – Un incendio si è sviluppato nella notte all’interno di un’officina gommista situata in via San Pietro in Lama, a Lequile. L’allarme è scattato intorno alle 00:13, quando il rogo ha avvolto gli uffici e l’area di lavorazione dell’attività.

Le fiamme hanno coinvolto le attrezzature dell’officina, tre motocicli e un’autovettura presenti all’interno dei locali, provocando ingenti danni alla struttura. Per contenere l’emergenza sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, affiancate da due autobotti, un’autoscala e dal funzionario di guardia.

L’operazione dei caschi rossi ha consentito di domare il rogo ed evitare che si estendesse alle attività commerciali e agli edifici circostanti, mettendo in sicurezza l’intera zona. Le attività di spegnimento, bonifica e verifica dei luoghi si sono concluse alle 05:01 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per eseguire i rilievi di competenza e avviare gli accertamenti sulle cause del sinistro.